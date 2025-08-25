Яблука у власному соку: простий рецепт на зиму з трьох інгредієнтів

Сезон яблук у самому розпалі і з них легко приготувати смачну та корисну консервацію без цукру - яблука у власному соку. Цей простий рецепт дозволяє зберегти натуральний смак і аромат фруктів на зиму, а також економить час та мінімум інгредієнтів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал відомої кулінарки та фудблогерки Лілії Цвіт .

Рецепт яблук у власному соку

На 4 банки по 0,5 л:

яблука - 1500 г (чищених)

цукор - 300 г

сік лимона - 4 ст.л

Легкий спосіб приготування

Спочатку яблука потрібно очистити від шкірок, середини та нарізати маленькими шматочками. Після цього полийте їх соком лимона, додайте цукор, перемішайте та залиште на 30 хв.

Приготування яблук у власному соку (фото: кадр з відео)

Далі злийте сік та покладіть у стерилізовані банки до самого верху. Накрийте кришками та поставте у холодну духовку, яку треба розігріти до 160 градусів. Тушкуйте яблука 10 хв від моменту закипання.

В кінці закрийте яблука кришками герметично, переверніть, накрийте покривалом та залиште на добу.

Яблука у власному соку (фото: кадр з відео)