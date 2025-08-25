Нежный десерт с персиками, который стоит успеть приготовить до конца лета

В разгар сезона персиков стоит воспользоваться рецептом легкого десерта, который готовится быстро и станет ярким акцентом летнего стола. Его сможет приготовить каждый дома без труда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал фудблогера Марии Макарчук .

Рецепт десерта с персиками без духовки

Ингредиенты:

молоко - 700 мл

сахар - 4 ст.л

кукурузный крахмал - 4 ст.л

персики - 2 шт.

печенье - 6 шт.

сахар - 1 ст.л

сливочное масло - 40 г

Легкий способ приготовления

Персик нужно нарезать кусочками и положить в чашу блендера. Добавьте туда молоко, кукурузный крахмал, сахар и все перебейте до однородной массы.

Приготовление десерта с персиками (фото: кадр из видео)

Далее эту массу перелейте в кастрюлю и на медленном огне доведите до кипения.

На дно формы добавьте измельченное печенье и влейте горячую массу. Оставьте в холодильнике охлаждаться.

Приготовление десерта с персиками (фото: кадр из видео)

По желанию сверху можно украсить карамелизированными персиками. В сковородку добавьте масло, сахар и персики. Все вместе тушите 2-3 минуты.

Сверху десерт украсьте карамелизированными персиками и готово.

Рецепт вкусного десерта с персиками (фото: кадр из видео)