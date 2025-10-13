У Ніжині РФ вдарила по промисловому підприємству: сталась пожежа

Що кажуть в ДСНС

За даними ДСНС, внаслідок російського удару по місту Ніжин пошкоджене промислове підприємство. Було зафіксовано два влучання: у виробничому та адміністративному корпусах. Внаслідок удару виникла пожежа.

"Рятувальники швидко ліквідували займання та запобігли поширенню вогню", - сказано у повідомленні.

Водночас міська рада Ніжина не розкрила подробиць щодо нічного обстрілу.

Фото: наслідки обстрілу Ніжина (t.me/dsns_telegram)

Що кажуть в ОВА

Як повідомили у Чернігівській ОВА, протягом минулої доби ворог 36 разів обстрілював регіон. Під атаками опинились 23 населені пункти. Більшість обстрілів - переважно FPV-дронами та скидами з БпЛА у прикордонні. Також армія РФ застосовувала ударні дрони різних модифікацій.

Вчора у Чернігові внаслідок атаки по одному з інфраструктурних об’єктів поранень зазнали п’ятеро цивільних. Всі отримали необхідну медичну допомогу, троє - шпиталізовані.

Фото: наслідки обстрілу Чернігівщини (t.me/chernigivskaODA)

А у Чернігівському районі внаслідок вибуху дрона пошкоджено локомотив, сталося займання рослинності.

У Ніжинському районі - влучання на території об’єкта інфраструктури та одного з місцевих підприємств, виникла пожежа покрівлі.