Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

В Нежине РФ ударила по промышленному предприятию: произошел пожар

Фото: последствия обстрела Нежина (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Кава

В ночь на понедельник, 13 октября, под российский обстрел попал город Нежин, что в Черниговской области. Там враг попал в предприятие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС и городской совет Нежина.

Что говорят в ГСЧС

По данным ГСЧС, в результате российского удара по городу Нежин повреждено промышленное предприятие. Было зафиксировано два попадания: в производственном и административном корпусах. В результате удара возник пожар.

"Спасатели быстро ликвидировали возгорание и предотвратили распространение огня", - сказано в сообщении.

В то же время городской совет Нежина не раскрыл подробностей относительно ночного обстрела.

Фото: последствия обстрела Нежина (t.me/dsns_telegram)

Что говорят в ОВА

Как сообщили в Черниговской ОВА, за прошедшие сутки враг 36 раз обстреливал регион. Под атаками оказались 23 населенных пункта. Большинство обстрелов - преимущественно FPV-дронами и сбросами с БпЛА в приграничье. Также армия РФ применяла ударные дроны различных модификаций.

Вчера в Чернигове в результате атаки по одному из инфраструктурных объектов ранения получили пятеро гражданских. Все получили необходимую медицинскую помощь, трое - госпитализированы.

Фото: последствия обстрела Черниговщины (t.me/chernigivskaODA)

А в Черниговском районе в результате взрыва дрона поврежден локомотив, произошло возгорание растительности.

В Нежинском районе - попадание на территории объекта инфраструктуры и одного из местных предприятий, возник пожар кровли.

 

Обстрелы 13 октября

Вечером 12 октября российские войска запустили несколько групп ударных дронов, а ночью по всей стране объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистического удара.

Вражеские беспилотники заметили в разных регионах Украины. Около двух часов ночи в Одесской области прогремели взрывы. Впоследствии стало известно, что в результате атаки возник масштабный пожар - пламя охватило более 5 тысяч квадратных метров складских помещений, где хранились ткани, одежда и упаковочные материалы.

Под ударом дронов этой ночью оказался также Харьков.

По данным Воздушных сил, этой ночью Россия осуществила очередную атаку по территории Украины, применив 82 ударных беспилотника "Шахед", "Гербера" и дроны других типов.

НежинВойна в УкраинеЧерниговская областьГСЧС