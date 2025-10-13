В Нежине РФ ударила по промышленному предприятию: произошел пожар

Что говорят в ГСЧС

По данным ГСЧС, в результате российского удара по городу Нежин повреждено промышленное предприятие. Было зафиксировано два попадания: в производственном и административном корпусах. В результате удара возник пожар.

"Спасатели быстро ликвидировали возгорание и предотвратили распространение огня", - сказано в сообщении.

В то же время городской совет Нежина не раскрыл подробностей относительно ночного обстрела.

Фото: последствия обстрела Нежина (t.me/dsns_telegram)

Что говорят в ОВА

Как сообщили в Черниговской ОВА, за прошедшие сутки враг 36 раз обстреливал регион. Под атаками оказались 23 населенных пункта. Большинство обстрелов - преимущественно FPV-дронами и сбросами с БпЛА в приграничье. Также армия РФ применяла ударные дроны различных модификаций.

Вчера в Чернигове в результате атаки по одному из инфраструктурных объектов ранения получили пятеро гражданских. Все получили необходимую медицинскую помощь, трое - госпитализированы.

Фото: последствия обстрела Черниговщины (t.me/chernigivskaODA)

А в Черниговском районе в результате взрыва дрона поврежден локомотив, произошло возгорание растительности.

В Нежинском районе - попадание на территории объекта инфраструктуры и одного из местных предприятий, возник пожар кровли.