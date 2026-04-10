10 кілометрів із ворогом на плечах: українські воїни взяли в полон найманця з Білорусі

Деталі затримання найманця

За інформацією військових, іноземець підписав контракт із російською армією та прийшов на територію України з метою заробітку.

Під час спроби здатися в полон окупант підірвався на міні. Бійці бригади "Маґура" виявили його за криками про допомогу.

Попри ризик, один з українських воїнів 10 кілометрів ніс пораненого найманця на собі через заміновані поля.

"Ніс для того, щоб його можна було обміняти на когось із наших хлопців", - розповів боєць 47 ОМБр із позивним "Лють".

У бригаді наголосили, що кожен окупант, який прийшов на українську землю, нестиме відповідальність, проте обмінний фонд є пріоритетом для повернення українських захисників додому.