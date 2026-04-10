10 километров с врагом на плечах: украинские воины взяли в плен наемника из Беларуси

Детали задержания наемника

По информации военных, иностранец подписал контракт с российской армией и пришел на территорию Украины с целью заработка.

При попытке сдаться в плен оккупант подорвался на мине. Бойцы бригады "Магура" обнаружили его по крикам о помощи.

Несмотря на риск, один из украинских воинов 10 километров нес раненого наемника на себе через заминированные поля.

"Нес для того, чтобы его можно было обменять на кого-то из наших ребят", - рассказал боец 47 ОМБр с позывным "Ярость".

В бригаде отметили, что каждый оккупант, который пришел на украинскую землю, будет нести ответственность, однако обменный фонд является приоритетом для возвращения украинских защитников домой.