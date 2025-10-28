Під вогнем і вибухами: десантники показали евакуацію побратима після удару КАБом

Бійці 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади евакуювали свого побратима з позиції після того, як туди прилетіла російська керована авіаційна бомба.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Кадри передав іноземний воїн-рекрут, який воює у складі 25-ї бригади.

"Все - у самому епіцентрі бою, де кожна секунда вирішує долю, а злагодженість - це життя побратимів", - йдеться в описі до відео.

Попри небезпеку, військові діяли злагоджено й професійно: чітко прорахували маршрут, організували прикриття дронами та відступили після виконання завдання.

На відео показано вихід десантників на позицію, визволення побратима з-під завалу після влучання керованої авіаційної бомби (КАБ) та евакуація пораненого під щільним ворожим вогнем.

Інші операції десантників

Нагадаємо, під час звільнення села Кучерів Яр на Добропільському напрямку, українським десантникам вдалось знайти та евакуювати в безпечне місце місцевих цивільних. Всього було врятовано 10 людей.

Раніше повідомлялося, що 22 жовтня українські військові звільнили село Кучерів Яр від російських окупантів. Під час цієї операції захисники також суттєво поповнили обмінний фонд, взявши в полон понад 50 російських військових.

"Підрозділи Десантно-штурмових військ, зокрема 132 окремого розвідувального батальйону ДШВ ЗСУ, звільнили населений пункт Кучерів Яр на Добропільському напрямку", - зазначили в ДШВ.

Детальніше про операцію, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.