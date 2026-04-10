10 кілометрів із ворогом на плечах: українські воїни взяли в полон найманця з Білорусі

20:45 10.04.2026 Пт
2 хв
Чому українські воїни вирішили рятувати ворога?
aimg Сергій Козачук
10 кілометрів із ворогом на плечах: українські воїни взяли в полон найманця з Білорусі Фото: ЗСУ взяли в полон найманця з Білорусі (Getty Images)

Бійці 47-ї окремої механізованої бригади взяли в полон громадянина Білорусі, який воював на боці РФ. Найманець добровільно здався українським захисникам під час боїв у Сумській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook 47-ї окремої механізованої бригади.

Читайте також: Неймовірний порятунок: воїни ЗСУ дронами відбили полонених побратимів в окупанта (відео)

Деталі затримання найманця

За інформацією військових, іноземець підписав контракт із російською армією та прийшов на територію України з метою заробітку.

Під час спроби здатися в полон окупант підірвався на міні. Бійці бригади "Маґура" виявили його за криками про допомогу.

Попри ризик, один з українських воїнів 10 кілометрів ніс пораненого найманця на собі через заміновані поля.

"Ніс для того, щоб його можна було обміняти на когось із наших хлопців", - розповів боєць 47 ОМБр із позивним "Лють".

У бригаді наголосили, що кожен окупант, який прийшов на українську землю, нестиме відповідальність, проте обмінний фонд є пріоритетом для повернення українських захисників додому.

Порятунок побратимів та полонених

Нагадаємо, нещодавно українським захисникам вдалося провести унікальну операцію та за допомогою одних лише дронів відбити у російського конвоїра двох полонених побратимів. Окупант, який намагався конвоювати українців, прийняв фатальне для себе рішення, потрапивши під удар БпЛА.

Також ми писали, як десантники 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади показали евакуацію побратима після прямого влучання російської керованої авіабомби (КАБ) у позицію.

Крім того, на Запорізькому напрямку аеророзвідники за допомогою дронів врятували двох бійців ЗСУ, які опинилися за кілька сотень метрів від ворожих позицій. Один із врятованих військових на той момент мав тяжке поранення.

Мир уже скоро? Буданов зробив заяву про закінчення війни
Втрати росіян на Донбасі зросли втричі, а просування мінімальне: інтерв'ю з Палісою
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Втрати росіян на Донбасі зросли втричі, а просування мінімальне: інтерв'ю з Палісою