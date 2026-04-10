Главная » Новости » Война в Украине

10 километров с врагом на плечах: украинские воины взяли в плен наемника из Беларуси

20:45 10.04.2026 Пт
2 мин
Почему украинские воины решили спасать врага?
aimg Сергей Козачук
10 километров с врагом на плечах: украинские воины взяли в плен наемника из Беларуси Фото: ВСУ взяли в плен наемника из Беларуси (Getty Images)

Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады взяли в плен гражданина Беларуси, который воевал на стороне РФ. Наемник добровольно сдался украинским защитникам во время боев в Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook 47-й отдельной механизированной бригады.

Читайте также: Невероятное спасение: воины ВСУ дронами отбили пленных собратьев у оккупанта (видео)

Детали задержания наемника

По информации военных, иностранец подписал контракт с российской армией и пришел на территорию Украины с целью заработка.

При попытке сдаться в плен оккупант подорвался на мине. Бойцы бригады "Магура" обнаружили его по крикам о помощи.

Несмотря на риск, один из украинских воинов 10 километров нес раненого наемника на себе через заминированные поля.

"Нес для того, чтобы его можно было обменять на кого-то из наших ребят", - рассказал боец 47 ОМБр с позывным "Ярость".

В бригаде отметили, что каждый оккупант, который пришел на украинскую землю, будет нести ответственность, однако обменный фонд является приоритетом для возвращения украинских защитников домой.

Спасение собратьев и пленных

Напомним, недавно украинским защитникам удалось провести уникальную операцию и с помощью одних только дронов отбить у российского конвоира двух пленных собратьев. Оккупант, который пытался конвоировать украинцев, принял роковое для себя решение, попав под удар БпЛА.

Также мы писали, как десантники 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады показали эвакуацию побратима после прямого попадания российской управляемой авиабомбы (КАБ) в позицию.

Кроме того, на Запорожском направлении аэроразведчики с помощью дронов спасли двух бойцов ВСУ, которые оказались в нескольких сотнях метров от вражеских позиций. Один из спасенных военных на тот момент имел тяжелое ранение.

Больше по теме:
Мир уже скоро? Буданов сделал заявление об окончании войны
Потери россиян на Донбассе выросли втрое, а продвижение минимальное: интервью с Палисой
