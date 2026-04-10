10 километров с врагом на плечах: украинские воины взяли в плен наемника из Беларуси
Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады взяли в плен гражданина Беларуси, который воевал на стороне РФ. Наемник добровольно сдался украинским защитникам во время боев в Сумской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook 47-й отдельной механизированной бригады.
Детали задержания наемника
По информации военных, иностранец подписал контракт с российской армией и пришел на территорию Украины с целью заработка.
При попытке сдаться в плен оккупант подорвался на мине. Бойцы бригады "Магура" обнаружили его по крикам о помощи.
Несмотря на риск, один из украинских воинов 10 километров нес раненого наемника на себе через заминированные поля.
"Нес для того, чтобы его можно было обменять на кого-то из наших ребят", - рассказал боец 47 ОМБр с позывным "Ярость".
В бригаде отметили, что каждый оккупант, который пришел на украинскую землю, будет нести ответственность, однако обменный фонд является приоритетом для возвращения украинских защитников домой.
Спасение собратьев и пленных
Напомним, недавно украинским защитникам удалось провести уникальную операцию и с помощью одних только дронов отбить у российского конвоира двух пленных собратьев. Оккупант, который пытался конвоировать украинцев, принял роковое для себя решение, попав под удар БпЛА.
Также мы писали, как десантники 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады показали эвакуацию побратима после прямого попадания российской управляемой авиабомбы (КАБ) в позицию.
Кроме того, на Запорожском направлении аэроразведчики с помощью дронов спасли двух бойцов ВСУ, которые оказались в нескольких сотнях метров от вражеских позиций. Один из спасенных военных на тот момент имел тяжелое ранение.