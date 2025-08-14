ua en ru
Чт, 14 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

З ними буває непросто: топ-3 знаки Зодіаку з найважчим характером

Четвер 14 серпня 2025 10:03
UA EN RU
З ними буває непросто: топ-3 знаки Зодіаку з найважчим характером Ці три знаки Зодіаку мають найскладніший характер (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Катерина Собкова

Вони не йдуть на компроміси, гостро реагують на критику і часто викликають суперечливі емоції. Астрологи назвали три знаки Зодіаку, з представниками яких найскладніше знайти спільну мову.

Хто саме потрапив до цього списку, розповідає РБК-Україна з посиланням на Collective World.

Близнюки

Близнюки - це подвійність у чистому вигляді. Вони можуть бути товариськими та дотепними, а за мить - закритими та іронічними.

Їхній настрій змінюється блискавично, що збиває з пантелику навіть найближчих. З ними складно, бо ніколи не знаєш, на кого зустрінеш сьогодні - на веселуна чи на критика.

Скорпіон

Скорпіон має вибуховий характер і не прощає зради. Це знак, що вміє маніпулювати, тримати дистанцію і водночас бути пристрасним.

Їхня глибина та емоційне напруження часто лякають інших. Вони не довіряють з першого погляду, і, щоб заслужити їхню повагу, потрібно пройти випробування.

Водолій

Водолій - інтелектуальний бунтар, який не терпить рамок і не любить, коли його контролюють. Вони живуть за власними правилами, що часто створює напругу у стосунках.

Їх важко "прочитати", адже емоції вони приховують за маскою байдужості. З Водолієм непросто, бо він завжди трохи "поза системою" - і пишається цим.

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Гороскоп Знаки Зодіаку
Новини
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки, але поза НАТО, - Politico
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки, але поза НАТО, - Politico
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія