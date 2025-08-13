ua en ru
Тонко, влучно, боляче: три знаки Зодіаку - чемпіони зі сарказму

Середа 13 серпня 2025 12:00
Астрологи назвали найбільш саркастичні та розумні знаки Зодіаку (фото: Freepik)
Автор: Катерина Собкова

Деякі знаки Зодіаку мають вроджене почуття гумору, швидкий розум і здатність гостро реагувати на будь-яку ситуацію. Астрологи виділили три знаки, які особливо славляться своїм сарказмом і дотепністю.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Collective World.

Овен

Овни мають швидкий розум і не терплять дурниць, тому їхній сарказм - це, швидше, реакція, ніж стратегія. Вони миттєво помічають слабкі місця співрозмовника і можуть видати колючу фразу без найменших вагань.

Їхня дотепність прямолінійна і нерідко збиває з пантелику, але саме цим і підкуповує. Сперечатися з Овном - все одно що грати з вогнем.

Близнюки

Близнюки - справжні майстри слова, іронії та гри з підтекстами. Їхня дотепність легка, витончена і часто сповнена тонкого гумору, який не одразу зчитується.

Вони вміють підчепити співрозмовника без злоби, залишаючи відчуття, ніби це був жарт - хоча меседж був гранично чітким. Їхній сарказм - це зброя, загорнута в усмішку.

Стрілець

Стрільці люблять правду і свободу слова, тому не стримують себе, коли бачать привід для уїдливого коментаря. Їхній сарказм - прямий, сміливий і часто звучить голосно, особливо в компанії.

При цьому вони не прагнуть образити - просто говорять те, що інші побоялися б озвучити. Їхнє почуття гумору іноді межує з провокацією, але завжди доречне.

