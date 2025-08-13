ua en ru
Три знаки Зодіаку, які позбудуться душевного болю в серпні: хто в списку

Середа 13 серпня 2025 10:07
Три знаки Зодіаку, які позбудуться душевного болю в серпні: хто в списку Які знаки Зодіаку почнуть нове життя вже в середині серпня (фото: Freepik)
Автор: Катерина Собкова

Серпень принесе емоційне полегшення для трьох знаків Зодіаку. Астрологи стверджують, що саме в цей період представники цих знаків зможуть позбутися внутрішнього болю, пережити особисті трансформації та нарешті знову відчути спокій.

Про кого саме йдеться, розповідає РБК-Україна з посиланням на Collective World.

Телець

Для Тельців серпень стане часом внутрішнього оновлення і звільнення від емоційного тягаря, що накопичувався в останні місяці. Ви почнете по-іншому сприймати ситуації з минулого, які раніше викликали біль або розчарування.

Підтримка близьких і гармонія в особистому житті допоможуть вам відновити душевний баланс. Це також хороший період для прощення - як себе, так і інших.

Терези

Терези в серпні отримають можливість нарешті закрити "старі емоційні гештальти". Ймовірно, відбудеться розмова або подія, яка поставить крапку в складних стосунках або тривалій внутрішній боротьбі.

З'явиться ясність і розуміння, чого ви хочете від життя без зайвих переживань і сумнівів. Ви відчуєте легкість і спокій, на які давно чекали.

Скорпіон

Для Скорпіонів серпень стане місяцем глибокого емоційного зцілення. Ви зможете відпустити образи, які тривалий час заважали рухатися вперед.

Цей період відкриє нові горизонти в особистому житті або в саморозвитку, які замінять старий біль натхненням. Ваш внутрішній ресурс відновиться, а інтуїція підкаже правильний напрямок.

