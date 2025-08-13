Три знаки Зодіаку, які позбудуться душевного болю в серпні: хто в списку
Серпень принесе емоційне полегшення для трьох знаків Зодіаку. Астрологи стверджують, що саме в цей період представники цих знаків зможуть позбутися внутрішнього болю, пережити особисті трансформації та нарешті знову відчути спокій.
Про кого саме йдеться, розповідає РБК-Україна з посиланням на Collective World.
Телець
Для Тельців серпень стане часом внутрішнього оновлення і звільнення від емоційного тягаря, що накопичувався в останні місяці. Ви почнете по-іншому сприймати ситуації з минулого, які раніше викликали біль або розчарування.
Підтримка близьких і гармонія в особистому житті допоможуть вам відновити душевний баланс. Це також хороший період для прощення - як себе, так і інших.
Терези
Терези в серпні отримають можливість нарешті закрити "старі емоційні гештальти". Ймовірно, відбудеться розмова або подія, яка поставить крапку в складних стосунках або тривалій внутрішній боротьбі.
З'явиться ясність і розуміння, чого ви хочете від життя без зайвих переживань і сумнівів. Ви відчуєте легкість і спокій, на які давно чекали.
Скорпіон
Для Скорпіонів серпень стане місяцем глибокого емоційного зцілення. Ви зможете відпустити образи, які тривалий час заважали рухатися вперед.
Цей період відкриє нові горизонти в особистому житті або в саморозвитку, які замінять старий біль натхненням. Ваш внутрішній ресурс відновиться, а інтуїція підкаже правильний напрямок.
