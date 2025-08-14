ua en ru
Чт, 14 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

С ними бывает непросто: топ-3 знака Зодиака с самым тяжелым характером

Четверг 14 августа 2025 10:03
UA EN RU
С ними бывает непросто: топ-3 знака Зодиака с самым тяжелым характером Эти три знака Зодиака имеют самый сложный характер (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Катерина Собкова

Они не идут на компромиссы, остро реагируют на критику и часто вызывают противоречивые эмоции. Астрологи назвали три знака Зодиака, с представителями которых сложнее всего найти общий язык.

Кто именно попал в этот список, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Collective World.

Близнецы

Близнецы - это двойственность в чистом виде. Они могут быть общительными и остроумными, а через мгновение - закрытыми и ироническими.

Их настроение меняется молниеносно, что сбивает с толку даже самых близких. С ними сложно, потому что никогда не знаешь, на кого встретишь сегодня - на весельчака или на критика.

Скорпион

Скорпион носит взрывной характер и не прощает измены. Это знак, умеющий манипулировать, держать дистанцию и одновременно быть страстным.

Их глубина и эмоциональное напряжение часто пугают других. Они не доверяют с первого взгляда, и, чтобы заслужить их уважение, нужно пройти испытание.

Водолей

Водолей - интеллектуальный бунтарь, который не терпит рамок и не любит, когда его контролируют. Они живут по собственным правилам, что часто создает напряжение в отношениях.

Их трудно "прочесть", ведь эмоции они скрывают за маской безразличия. С Водолеем непросто, потому что он всегда немного "вне системы" - и гордится этим.

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Гороскоп Знаки Зодиака
Новости
Трамп готов дать Украине гарантии безопасности, но вне НАТО, - Politico
Трамп готов дать Украине гарантии безопасности, но вне НАТО, - Politico
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия