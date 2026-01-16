Німецький суд залишив під вартою фігуранта справи про диверсію на "Північних потоках"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання Der Spiegel.

"Вищий кримінальний суд Німеччини постановив, що підозрюваний у диверсії на газопроводі "Північний потік" залишиться під вартою. У своєму рішенні суд вперше коментує вибухонебезпечні деталі розслідування", - зазначено в повідомленні.

Судді зазначили, що вибухи на газопроводах із "високою ймовірністю" були здійснені за дорученням іноземної держави.

З тексту ухвали випливає, що слідство пов’язує можливу причетність до організації підриву з Україною. При цьому деталі розслідування залишаються засекреченими через його чутливий характер.

Рішення було ухвалене за результатами скарги сторони захисту на тримання під вартою.