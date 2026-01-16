ua en ru
Пт, 16 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Немецкий суд оставил под стражей фигуранта дела о диверсии на "Северных потоках"

Германия, Пятница 16 января 2026 01:22
UA EN RU
Немецкий суд оставил под стражей фигуранта дела о диверсии на "Северных потоках" Фото: подозреваемый по делу газопроводов "Северный поток" Сергей Кузнецов (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Высший уголовный суд Германии продлил арест подозреваемого в подрыве газопроводов "Северный поток" Сергея Кузнецова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Der Spiegel.

"Высший уголовный суд Германии постановил, что подозреваемый в диверсии на газопроводе "Северный поток" останется под стражей. В своем решении суд впервые комментирует взрывоопасные детали расследования", - указано в сообщении.

Судьи отметили, что взрывы на газопроводах с "высокой вероятностью" были осуществлены по поручению иностранного государства.

Из текста постановления следует, что следствие связывает возможную причастность к организации подрыва с Украиной. При этом детали расследования остаются засекреченными из-за его чувствительного характера.

Решение было принято по результатам жалобы стороны защиты на содержание под стражей.

Экстрадиция Сергея Кузнецова

Как писало РБК-Украина, 27 ноября гражданин Украины Сергей Кузнецов, которого подозревают в подрыве газопроводов "Северный поток", был экстрадирован из Италии в Германию.

Кузнецова задержали в итальянском Римини 21 августа 2025 года.

Прокуратура Германии обвиняет украинца в том, что он был среди группы людей, которые заложили взрывчатку на газопроводы возле датского острова Борнхольм в Балтийском море.

Сам Кузнецов отвергает любое участие в диверсиях на "Северных потоках".

Подрывы "Северных потоков"

26 сентября 2022 года на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", проходящих по дну Балтийского моря от России до Германии, произошли три взрыва, которые вызвали масштабные утечки газа.

Правительства США, Великобритании и ЕС квалифицировали эти события как целенаправленную диверсию.

Позже Германия выдала ордера на арест всех подозреваемых в диверсиях на "Северном потоке" в 2022 году, и все они оказались гражданами Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Северный поток
Новости
Зеленский: сегодня будут решения об ослаблении комендантского часа
Зеленский: сегодня будут решения об ослаблении комендантского часа
Аналитика
Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа