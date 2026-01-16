Немецкий суд оставил под стражей фигуранта дела о диверсии на "Северных потоках"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Der Spiegel .

"Высший уголовный суд Германии постановил, что подозреваемый в диверсии на газопроводе "Северный поток" останется под стражей. В своем решении суд впервые комментирует взрывоопасные детали расследования", - указано в сообщении.

Судьи отметили, что взрывы на газопроводах с "высокой вероятностью" были осуществлены по поручению иностранного государства.

Из текста постановления следует, что следствие связывает возможную причастность к организации подрыва с Украиной. При этом детали расследования остаются засекреченными из-за его чувствительного характера.

Решение было принято по результатам жалобы стороны защиты на содержание под стражей.