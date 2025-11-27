Італія сьогодні видасть Німеччині українця зі справи про "Північні потоки"
Італія сьогодні, 27 листопада, проведе екстрадицію до Німеччини громадянина України Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у підриві газопроводів "Північний потік".
Про це заявив представник федеральної прокуратури Німеччини, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Українця видадуть Німеччині після того, як минулого тижня вищий суд Італії схвалив його екстрадицію.
Водночас сам Кузнєцов відкидає будь-яку участь у диверсіях на "Північних потоках".
Його адвокат Нікола Канестріні заявив, що впевнений у виправданні свого клієнта після суду в Німеччині.
Прокуратура Німеччини звинувачує українця в тому, що він був серед групи людей, які заклали вибухівку на газопроводи біля данського острова Борнхольм у Балтійському морі.
Йому висунуто звинувачення у змові з метою вчинення вибуху, антиконституційній диверсії та знищенні важливих об'єктів.
Чоловіка затримали за європейським ордером на арешт в італійському місті Ріміні в серпні, але він намагався оскаржити спроби перевести його до Німеччини.
Кузнєцов оголошував голодування
Нагадаємо, ще на початку листопада українець Сергій Кузнєцов оголошував голодування.
На такий крок він пішов, оскільки його помістили до в'язниці суворого режиму без забезпечення належних санітарних умов, доступу до дієтичного харчування, інформації та можливості контактів із сім'єю.
Уже за кілька днів адвокат Нікола Канестріні заявив про те, що Кузнєцов припинив голодування, оскільки йому пообіцяли надати продукти, які відповідають його медичним потребам.
Як з'ясувалося, українцю було необхідно дотримуватися дієти, оскільки в нього панкреатит і целіакія.