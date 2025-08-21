В Італії арештували українця: підозрюють у підриві "Північних потоків"

В Італії затримали громадянина України, якого Німеччина підозрює в організації вибухів на "Північних потоках" у 2022 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Німеччини.

Федеральна прокуратура Німеччини повідомила про арешт громадянина України, якого підозрюють у причетності до диверсії на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" у Балтійському морі у вересні 2022 року.

Затримання відбулося у провінції Ріміні (Італія). Операцію провели карабінери з Мізано-Адріатіко у тісній співпраці зі Службою міжнародного поліцейського співробітництва та на підставі європейського ордера на арешт, виданого 18 серпня 2025 року слідчим суддею Федерального суду Німеччини.

За даними прокуратури, затриманим є Сергій К., якого серйозно підозрюють у:

спільному вчиненні вибуху (ст. 308 КК Німеччини),

антиконституційному саботажі (ст. 88),

руйнуванні будівель (ст. 305).

Слідство вважає, що Сергій К. був учасником групи, яка заклала вибухівку на магістралях біля острова Борнхольм. Він також, імовірно, виступав одним із координаторів операції.

Для транспортування вибухівки група використовувала вітрильну яхту, орендовану у німецької компанії за підробленими документами.

Наразі очікується, що після екстрадиції з Італії підозрюваного доставлять до слідчого судді Федерального суду правосуддя у Німеччині.