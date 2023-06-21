Німецькі журналісти показали нові кадри підірваного "Північного потоку-2" (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTL .

За спостереженнями журналістів, "Північний потік-2" був підірваний невеликим вибуховим пристроєм, оскільки постраждав від вибуху набагато менше, на відміну від першого трубопроводу.

Біля трубопроводу "Північний потік-2" не побачили жодних слідів вибухівки чи відірваних деталей.

З огляду на це, журналісти вважають цілком можливим, що за підриву двох трубопроводів відповідальні різні особи.

Вибухи на "Північних потоках"

У вересні 2022 року на двох нитках газопроводу "Північний потік" у Балтійському морі почалися витік газу. Пізніше експерти встановили, що причиною виявилися вибухи.

У Швеції основним сценарієм підриву російських газопроводів називають причетність державних структур. Приватна ініціатива можлива лише в теорії.

Німецькі ЗМІ зазначали, що Росія використовувала маневри Балтійського флоту, щоб прикрити операцію з підриву газопроводів "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2".

Також повідомлялось, що Росія могла підірвати газопроводи, щоб не платити неустойки за контрактами.

При цьому останнім часом кілька західних ЗМІ почали припускати причетність України до підриву "Північних потоків". Президент Володимир Зеленський спростував такі вкиди, зазначивши, що "нічого подібного наша країна не робила".

До того ж, розслідування витоків вступає у заключну фазу.

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