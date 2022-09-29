ua ru
Чт, 29 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Навіщо Росія підірвала "Північний потік": експерти назвали фінансові причини

Новость на русском →
Данія, Четвер 29 вересня 2022 11:42
Навіщо Росія підірвала "Північний потік": експерти назвали фінансові причини Фото: "Північний потік" було підірвано Росією, щоб не платити неустойки (Getty Images)
Автор: Юрій Дощатов, Олександр Білоус

Вибухи на газопроводі "Північний потік" дозволяють Росії списати припинення постачання газу на форс-мажор. У Москві не хочуть платити неустойку за контрактами.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Вибухи на "Північних потоках". Хто за цим стоїть і чому в Європі бояться нових терактів ".

Аварія на газопроводах зараз на руку Росії, і саме її організувала, вважає директор спеціальних проектів НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев. "Росії був потрібен форс-мажор, щоб виправдати невиконання контрактів щодо постачання газу "Газпромом", ось вона його і створила", - заявив експерт у коментарі РБК-Україна.

Росія, домагаючись скасування санкцій через війну з Україною, під різними приводами скорочує постачання газу до країн Європи як через "Північний потік -1", так і через Україну, що згодом загрожує Москві арбітражними розглядами через невиконання контрактів.

Директор консалтингової компанії "Нафтогазбудінформатика" Леонід Уніговський вважає, що про жодні природні причини аварії на газопроводах говорити підстав немає. "Однозначно причиною були свідомі дії. Абсолютно зрозуміло, що це був навмисний акт саботажу", - заявив Уніговський у коментарі РБК-Україна.

Нагадаємо, 27 вересня стало відомо про витік газу на непрацюючих трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2".

Видання The Times повідомило, що Росія могла підірвати "Північні потоки" підводним дроном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Держдуми РФ В'ячеслава Володіна в Telegam.

Читайте РБК-Україна в Google News
Северный поток
NEWS
ЗСУ відбили атаки ворога у районі 12 населених пунктів, - Генштаб
ЗСУ відбили атаки ворога у районі 12 населених пунктів, - Генштаб
DAILY
Як Умань приймала хасидів під час війни. Репортаж РБК-Україна зі свята Рош ха-Шана
Роман Чернишев, Віталій Носач Як Умань приймала хасидів під час війни. Репортаж РБК-Україна зі свята Рош ха-Шана