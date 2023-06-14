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Витоки на "Північних потоках": у Швеції заявили про заключну фазу розслідування

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Середа 14 червня 2023 19:51
Витоки на "Північних потоках": у Швеції заявили про заключну фазу розслідування Фото: у Швеції заявили про заключну фазу розслідування витоку на "Північних потоках" (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Розслідування витоків на російських газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" вступає у заключну фазу.

Про це заявив шведський прокурор Матс Люнгквіст, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Я дійсно думаю, що ми, можливо, вступаємо у заключну фазу у цій справі. Я сподіваюся, що принаймні цієї осені ми зможемо ухвалити рішення з питання так званого обвинувального висновку", - розповів він.

Люнгквіст додав, що вже зустрічався зі своїм німецьким колегою, котрий також займається розслідуванням витоків.

"Я можу сказати, що вибухівка має особливий склад, на підставі якого можна зробити певні висновки (про зловмисника - ред.)", - додав прокурор.

Вибухи на "Північних потоках"

Нагадаємо, у вересні 2022 року на двох нитках газопроводу "Північний потік" у Балтійському морі почалися витік газу. Пізніше експерти встановили, що причиною виявилися вибухи.

Останнім часом кілька західних ЗМІ почали припускати причетність України до підриву "Північних потоків". Президент Володимир Зеленський спростував такі вкидання, зазначивши, що "нічого подібного наша країна не робила".

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