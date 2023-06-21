ua ru
Ср, 21 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Немецкие журналисты показали новые кадры подорванного "Северного потока-2" (видео)

Новина українською →
Среда 21 июня 2023 15:51
Немецкие журналисты показали новые кадры подорванного "Северного потока-2" (видео) Фото: немецкие журналисты показали новые кадры подорванного "Северного потока-2" (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Подводный дрон сделал эксклюзивные снимки поврежденного российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTL.

По наблюдениям журналистов, "Северный поток-2" был взорван небольшим взрывным устройством, поскольку пострадал от взрыва гораздо меньше, в отличие от первого трубопровода.

У трубопровода "Северный поток-2" не увидели никаких следов взрывчатки или оторванных деталей.

Учитывая это, журналисты считают вполне возможным, что за подрыв двух трубопроводов ответственны разные лица.

Взрывы на "Северных потоках"

В сентябре 2022 года на двух нитях газопровода "Северный поток" в Балтийском море началась утечка газа. Позже эксперты установили, что причиной оказались взрывы.

В Швеции основным сценарием подрыва российских газопроводов называют причастность государственных структур . Частная инициатива возможна только в теории.

Немецкие СМИ отмечали, что Россия использовала маневры Балтийского флота для прикрытия операции по подрыву газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2".

Также сообщалось, что Россия могла подорвать газопроводы, чтобы не платить неустойки по контрактам.

При этом в последнее время несколько западных СМИ начали предполагать причастность Украины к подрыву "Северных потоков". Президент Владимир Зеленский опроверг такие вбросы, отметив, что "ничего подобного наша страна не делала".

К тому же, расследование истоков вступает в заключительную фазу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Северный поток
NEWS
Буданов отрицает возможность ядерного удара РФ: идиотов там не так много
Буданов отрицает возможность ядерного удара РФ: идиотов там не так много
DAILY
Петр Котин о ЗАЭС: После подрыва Каховской ГЭС ничего нельзя гарантировать
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Петр Котин о ЗАЭС: После подрыва Каховской ГЭС ничего нельзя гарантировать