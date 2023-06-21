Немецкие журналисты показали новые кадры подорванного "Северного потока-2" (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTL .

По наблюдениям журналистов, "Северный поток-2" был взорван небольшим взрывным устройством, поскольку пострадал от взрыва гораздо меньше, в отличие от первого трубопровода.

У трубопровода "Северный поток-2" не увидели никаких следов взрывчатки или оторванных деталей.

Учитывая это, журналисты считают вполне возможным, что за подрыв двух трубопроводов ответственны разные лица.

Взрывы на "Северных потоках"

В сентябре 2022 года на двух нитях газопровода "Северный поток" в Балтийском море началась утечка газа. Позже эксперты установили, что причиной оказались взрывы.

В Швеции основным сценарием подрыва российских газопроводов называют причастность государственных структур . Частная инициатива возможна только в теории.

Немецкие СМИ отмечали, что Россия использовала маневры Балтийского флота для прикрытия операции по подрыву газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2".

Также сообщалось, что Россия могла подорвать газопроводы, чтобы не платить неустойки по контрактам.

При этом в последнее время несколько западных СМИ начали предполагать причастность Украины к подрыву "Северных потоков". Президент Владимир Зеленский опроверг такие вбросы, отметив, что "ничего подобного наша страна не делала".

К тому же, расследование истоков вступает в заключительную фазу.

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