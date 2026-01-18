Німецькі військові достроково покинули Гренландію без пояснень, - Bild

Група з 15 німецьких військовослужбовців на чолі з контрадміралом Стефаном Паулі несподівано й без пояснень залишила Гренландію і вилетіла зі столиці острова Нуук.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.
Як зазначає видання, ще вчора, 17 січня, було оголошено, що солдати Бундесверу залишаться у Гренландії довше, ніж планувалося. Тепер німецькі збройні сили таємно покинули територію без будь-яких оголошень, повідомлень чи інших пояснень.
Речник місії на місці не відповів на запити журналістів. З Берліна також не було отримано жодних пояснень.
За даними Bild, наказ про відступ надійшов з Берліна лише сьогодні вранці. Жодних пояснень військам на місці не надали. Усі заплановані зустрічі довелося терміново скасувати.
При цьому адмірал Паулі лише вчора заявляв, що вони обмінялися думками з військовими Данії та інших країн щодо можливостей подальшої співпраці на острові. Про це повідомили Берліну і тепер чекають на відповідь щодо наступних кроків.
Нагадаємо, Європа висловлює занепокоєння останніми заявами президента США Дональда Трампа щодо Гренландії та її стратегічної значущості для Америки. Чиновники ЄС розглядають кілька варіантів захисту найбільшого острова світу від потенційних кроків Вашингтона.
На тлі цих заяв союзники по НАТО вже направили на острів близько 35 військових для підсилення обороноздатності.
Зокрема, Німеччина цього тижня відправила до Гренландії передову групу військових Бундесверу, щоб посилити оборону острова.
Водночас Трамп знову наголосив на необхідності взяти Гренландію під контроль США для розміщення системи протиракетної оборони "Золотий купол", попередивши, що без оперативних дій НАТО острів може опинитися під загрозою захоплення з боку Росії або Китаю.
США планують регулярно проводити переговори з Данією та Гренландією. Як повідомила речниця Білого дому Керолайн Лівітт, сторони домовилися створити спеціальну робочу групу, яка займатиметься технічними аспектами можливих домовленостей та продовжить консультації за чітким графіком зустрічей.
Окрім того, Трамп заявив, що вводить мита проти низки європейських країн доти, доки Вашингтон не зможе купити Гренландію. Тарифи підвищуватимуться у два етапи.
Відомо, що посли країн ЄС 18 січня зберуться на екстрену зустріч у зв’язку з новими митними погрозами з боку США, тоді як лідери Євросоюзу вже виступили з відповідними заявами.