Німецькі військові достроково покинули Гренландію без пояснень, - Bild

Як зазначає видання, ще вчора, 17 січня, було оголошено, що солдати Бундесверу залишаться у Гренландії довше, ніж планувалося. Тепер німецькі збройні сили таємно покинули територію без будь-яких оголошень, повідомлень чи інших пояснень.

Речник місії на місці не відповів на запити журналістів. З Берліна також не було отримано жодних пояснень.

За даними Bild, наказ про відступ надійшов з Берліна лише сьогодні вранці. Жодних пояснень військам на місці не надали. Усі заплановані зустрічі довелося терміново скасувати.

При цьому адмірал Паулі лише вчора заявляв, що вони обмінялися думками з військовими Данії та інших країн щодо можливостей подальшої співпраці на острові. Про це повідомили Берліну і тепер чекають на відповідь щодо наступних кроків.