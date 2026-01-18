Немецкие военные досрочно покинули Гренландию без объяснений, - Bild

Как отмечает издание, еще вчера, 17 января, было объявлено, что солдаты Бундесвера останутся в Гренландии дольше, чем планировалось. Теперь немецкие вооруженные силы тайно покинули территорию без каких-либо объявлений, сообщений или других объяснений.

Представитель миссии на месте не ответил на запросы журналистов. Из Берлина также не было получено никаких объяснений.

По данным Bild, приказ об отступлении поступил из Берлина только сегодня утром. Никаких объяснений войскам на месте не предоставили, все запланированные встречи пришлось срочно отменить.

При этом адмирал Паули только вчера заявлял, что они обменялись мнениями с военными Дании и других стран о возможностях дальнейшего сотрудничества на острове. Об этом сообщили Берлину и теперь ждут ответа относительно следующих шагов.