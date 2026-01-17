ua en ru
ЄС скликає екстрене засідання послів через тарифну війну Трампа за Гренландію, - Reuters

Субота 17 січня 2026 23:59
UA EN RU
ЄС скликає екстрене засідання послів через тарифну війну Трампа за Гренландію, - Reuters Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Європейський Союз призначив на 18 січня екстрену нараду послів країн ЄС. Це сталося після того, як президент США Дональд Трамп пообіцяв запровадити мита через Гренландію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Посли 27 країн ЄС зберуться в неділю на екстрену нараду після того, як президент США Дональд Трамп пообіцяв запровадити хвилю... мит на товари європейських союзників доти, доки Сполученим Штатам не буде дозволено купити Гренландію", - пише агентство.

Reuters уточнює, що зустріч призначив Кіпр, який протягом наступних місяців головує в ЄС. За словами дипломатів, засідання має розпочатися о 17:00.

Що передувало

Нагадаємо, 17 січня Дональд Трамп оголосив, що вводить проти восьми європейських країн мита. За його словами, тарифи буде запроваджено у два етапи, а термін дії триватиме доти, доки не буде розв'язано питання з Гренландією.

"Починаючи з 1 лютого 2026 року, з усіх вищезазначених країн (Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Велика Британія, Нідерланди та Фінляндія) стягуватиметься 10% мито на всі товари, що відправляються до Сполучених Штатів Америки. З 1 червня 2026 року мито буде збільшено до 25%. Це мито підлягатиме сплаті доти, доки не буде досягнуто згоди про повну й абсолютну купівлю Гренландії", - заявив американський лідер.

Уже за кілька годин з'явилися перші реакції європейських лідерів. Вони сказали, що готові дати спільну відповідь на тарифні погрози з боку Трампа.

