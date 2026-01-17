ЄС скликає екстрене засідання послів через тарифну війну Трампа за Гренландію, - Reuters
Європейський Союз призначив на 18 січня екстрену нараду послів країн ЄС. Це сталося після того, як президент США Дональд Трамп пообіцяв запровадити мита через Гренландію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Посли 27 країн ЄС зберуться в неділю на екстрену нараду після того, як президент США Дональд Трамп пообіцяв запровадити хвилю... мит на товари європейських союзників доти, доки Сполученим Штатам не буде дозволено купити Гренландію", - пише агентство.
Reuters уточнює, що зустріч призначив Кіпр, який протягом наступних місяців головує в ЄС. За словами дипломатів, засідання має розпочатися о 17:00.
Що передувало
Нагадаємо, 17 січня Дональд Трамп оголосив, що вводить проти восьми європейських країн мита. За його словами, тарифи буде запроваджено у два етапи, а термін дії триватиме доти, доки не буде розв'язано питання з Гренландією.
"Починаючи з 1 лютого 2026 року, з усіх вищезазначених країн (Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Велика Британія, Нідерланди та Фінляндія) стягуватиметься 10% мито на всі товари, що відправляються до Сполучених Штатів Америки. З 1 червня 2026 року мито буде збільшено до 25%. Це мито підлягатиме сплаті доти, доки не буде досягнуто згоди про повну й абсолютну купівлю Гренландії", - заявив американський лідер.
Уже за кілька годин з'явилися перші реакції європейських лідерів. Вони сказали, що готові дати спільну відповідь на тарифні погрози з боку Трампа.