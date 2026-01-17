ЄС скликає екстрене засідання послів через тарифну війну Трампа за Гренландію, - Reuters

Європейський Союз призначив на 18 січня екстрену нараду послів країн ЄС. Це сталося після того, як президент США Дональд Трамп пообіцяв запровадити мита через Гренландію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Посли 27 країн ЄС зберуться в неділю на екстрену нараду після того, як президент США Дональд Трамп пообіцяв запровадити хвилю... мит на товари європейських союзників доти, доки Сполученим Штатам не буде дозволено купити Гренландію", - пише агентство. Reuters уточнює, що зустріч призначив Кіпр, який протягом наступних місяців головує в ЄС. За словами дипломатів, засідання має розпочатися о 17:00.