Німецькі компанії беруть опосередковану участь у відбудові "нового" Маріуполя. Російське місто з росіянами, побудоване від імені Кремля. По всьому місту будуть будівельні майданчики та багатоквартирні будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau .

"Реконструкція окупованого міста є "надзвичайно важливою". У річних звітах, на сайтах компаній, на світлинах та відео є докази того, що німецькі компанії також відіграють важливу роль у відбудові Маріуполя", - йдеться у повідомленні.

У розслідуванні згадується на ролі дочірньої компанії корпорації Knauf, яка, за словами Tagesschau, працює виключно на російському ринку та забезпечує проєкт будматеріалами на замовлення Міноборони Росії. Крім того, розглядається участь фірми з Мюнстерланду в Північному Рейні-Вестфалії WKB Systems у виробництві обладнання для будівництва пористого бетону, яке також використовується в Маріуполі.

Зазначається, що основним акціонером WKB Systems є російський бізнесмен Віктор Бударін. Компанія постачає свою продукцію його російськкій фірмі. До того, жодна з цих компаній не перебуває під санкціями.

Точну кількість загиблих мирних жителів під час штурму Маріуполя не встановлено. За інформацією про поховання, кількість може перевищувати 10 тисяч осіб. Місто було зруйновано. Зараз російські ЗМІ активно висвітлюють процес відновлення та будівництва в Маріуполі.