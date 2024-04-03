Окупанти в Запорізькій області місяцями не платять зарплату бюджетникам, - ОВА
Окупанти в Запорізькій області місяцями не платять зарплати місцевим бюджетникам і комунальникам. З усіма скаргами їх відправляють до "силовиків".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.
Він додав, що співробітники комунальних і бюджетних підприємств по кілька місяців не отримують виплати від загарбників.
"Людей, які справедливо обурюються, високопоставлені колаборанти посилають у "прокуратуру" і "слідком", - написав Федоров.
За його словами, силовики приходять на підприємства, проводять "бесіди", збирають інформацію про людей і нічого не роблять. А бюджетники продовжують місяцями жити без зарплати.
Що відбувається на окупованих територіях
Нещодавно глава ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявляв, що в Росії є підрозділи, які забезпечують "інформаційну ізоляцію" на території країни, а також на тимчасово окупованих територіях України.
Також російські загарбники на тимчасово окупованих територіях України готуються призвати на службу в армію підлітків. Для цього завершується формування списків.
Як загарбники проводять етнічні чистки, куди депортують українців і чому росіяни купують квартири в Маріуполі, - у матеріалі РБК-Україна.
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