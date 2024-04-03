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Окупанти в Запорізькій області місяцями не платять зарплату бюджетникам, - ОВА

Запорізька область, Середа 03 квітня 2024 22:20
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Окупанти в Запорізькій області місяцями не платять зарплату бюджетникам, - ОВА Архівне фото: голова Запорізької ОВА Іван Федоров (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Окупанти в Запорізькій області місяцями не платять зарплати місцевим бюджетникам і комунальникам. З усіма скаргами їх відправляють до "силовиків".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.

Він додав, що співробітники комунальних і бюджетних підприємств по кілька місяців не отримують виплати від загарбників.

"Людей, які справедливо обурюються, високопоставлені колаборанти посилають у "прокуратуру" і "слідком", - написав Федоров.

За його словами, силовики приходять на підприємства, проводять "бесіди", збирають інформацію про людей і нічого не роблять. А бюджетники продовжують місяцями жити без зарплати.

Що відбувається на окупованих територіях

Нещодавно глава ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявляв, що в Росії є підрозділи, які забезпечують "інформаційну ізоляцію" на території країни, а також на тимчасово окупованих територіях України.

Також російські загарбники на тимчасово окупованих територіях України готуються призвати на службу в армію підлітків. Для цього завершується формування списків.

Як загарбники проводять етнічні чистки, куди депортують українців і чому росіяни купують квартири в Маріуполі, - у матеріалі РБК-Україна.

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