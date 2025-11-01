У Німеччині зупиняли польоти в Берліні через невідомі безпілотники над аеропортом

Як повідомив представник аеропорту, польоти були призупинені з 20:08 до 21:58 за місцевим часом. Через це частину рейсів перенаправили до інших німецьких міст.

Щоб мінімізувати наслідки затримок, влада дозволила часткове скасування заборони на нічні польоти в Берліні.

За даними поліції, близько 20:00 свідок повідомив про дрон у небі над аеропортом. Згодом його помітили й патрульні, однак встановити напрям польоту безпілотника не вдалося.