Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

У Німеччині зупиняли польоти в Берліні через невідомі безпілотники над аеропортом

Ілюстративне фото: у Німеччині зупинили польоти в Берліні через невідомі безпілотники (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У п’ятницю ввечері, 31 жовтня, в Німеччині тимчасово зупинили роботу аеропорту Берлін-Бранденбург через появу невідомих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомив представник аеропорту, польоти були призупинені з 20:08 до 21:58 за місцевим часом. Через це частину рейсів перенаправили до інших німецьких міст.

Щоб мінімізувати наслідки затримок, влада дозволила часткове скасування заборони на нічні польоти в Берліні.

За даними поліції, близько 20:00 свідок повідомив про дрон у небі над аеропортом. Згодом його помітили й патрульні, однак встановити напрям польоту безпілотника не вдалося.

Дрони у ЄС

Раніше над бельгійською військовою базою в Ельзенборні зафіксували появу невідомих безпілотників.

3 жовтня над армійським навчальним табором було помічено близько 15 дронів невідомого походження. База розташована лише за кілька кілометрів від кордону з Німеччиною. Хто керував цими апаратами та звідки вони прибули - досі невідомо.

Крім того, у Бельгії оборонна компанія Thales Belgium повідомила про появу дронів над своїм заводом, де виготовляють 70-міліметрові ракети.

Нещодавно подібний інцидент стався й в Естонії - союзники виявили два літальні апарати, один із яких вдалося збити за допомогою антидронової рушниці.

Зокрема, у вересні в ніч, коли росіяни завдали по Україні масованого удару, у повітряному просторі Польщі помітили 19 російських безпілотників. Більшість дронів летіли з боку Білорусі.

