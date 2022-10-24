У Німеччині заявили про необхідність терміново допомогти Україні у підготовці до зими
Україні потрібна термінова допомога для того, щоб вона змогла пережити зиму на тлі ударів росіян по об'єктах інфраструктури.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Suddeutsche Zeitung, про це заявив віце-канцлер і міністр економіки та енергетики Німеччини Роберт Хабек.
За його словами, зараз Україні критично необхідні генератори та трансформатори. Також першочерговим завданням є ремонт електромереж.
"Російська армія продовжує цілеспрямовано дестабілізувати Україну та намагається витіснити людей з країни за допомогою обстрілів енергетичної інфраструктури. У порівнянні з серпнем пріоритети дещо змінилися, і сьогодні вже потрібно надавати Україні негайну допомогу, щоб пережити зиму", - зазначив Хабек.
Нагадаємо, росіяни посилили обстріл енергетичної інфраструктури України. Так, внаслідок ворожого масованого удару 22 жовтня у низці населених пунктів зникло світло.
Також ми писали, що Молдова також зіткнулася з дефіцитом електроенергії через ракетні удари росіян по Україні.
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