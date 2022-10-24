В Германии заявили о необходимости срочно помочь Украине в подготовке к зиме

Украине необходима срочная помощь для того, чтобы она смогла пережить зиму на фоне ударов россиян по объектам инфраструктуры.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Suddeutsche Zeitung , об этом заявил вицеканцлер и министр экономики и энергетики Германии Роберт Хабек.

"Российская армия продолжает целенаправленно дестабилизировать Украину и пытается вытеснить людей из страны при помощи обстрелов энергетической инфраструктуры. По сравнению с августом приоритеты несколько изменились, и сегодня уже нужно оказывать Украине немедленную помощь, чтобы пережить зиму", - отметил Хабек.

По его словам, сейчас Украине критически необходимы генераторы и трансформаторы. Также первоочередной задачей является ремонт электросетей.

Напомним, россияне усилили обстрелы энергетической инфраструктуры Украины. Так, в результате вражеского массированного удара 22 октября в ряде населенных пунктов пропал свет.

Также мы писали, что Молдова также столкнулась с дефицитом электроэнергии из-за ракетных ударов россиян по Украине.

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