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В Германии заявили о необходимости срочно помочь Украине в подготовке к зиме

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Понедельник 24 октября 2022 15:49
В Германии заявили о необходимости срочно помочь Украине в подготовке к зиме Фото: Роберт Хабек, министр экономики и энергетики Германии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украине необходима срочная помощь для того, чтобы она смогла пережить зиму на фоне ударов россиян по объектам инфраструктуры.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Suddeutsche Zeitung, об этом заявил вицеканцлер и министр экономики и энергетики Германии Роберт Хабек.

По его словам, сейчас Украине критически необходимы генераторы и трансформаторы. Также первоочередной задачей является ремонт электросетей.

"Российская армия продолжает целенаправленно дестабилизировать Украину и пытается вытеснить людей из страны при помощи обстрелов энергетической инфраструктуры. По сравнению с августом приоритеты несколько изменились, и сегодня уже нужно оказывать Украине немедленную помощь, чтобы пережить зиму", - отметил Хабек.

Напомним, россияне усилили обстрелы энергетической инфраструктуры Украины. Так, в результате вражеского массированного удара 22 октября в ряде населенных пунктов пропал свет.

Также мы писали, что Молдова также столкнулась с дефицитом электроэнергии из-за ракетных ударов россиян по Украине.

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