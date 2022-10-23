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Молдова зіткнеться з дефіцитом електроенергії через удари РФ по Україні, - міністр

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Неділя 23 жовтня 2022 20:41
Молдова зіткнеться з дефіцитом електроенергії через удари РФ по Україні, - міністр Фото: Молдова зіткнеться з дефіцитом електроенергії через удари РФ по Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Починаючи з понеділка, 24 жовтня Молдова зіткнеться з дефіцитом електроенергії. Однією з причин є удари Росії по об'єктах енергетичної інфраструктури України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра інфраструктури Молдови Андрія Спину у Facebook.

"Із завтрашнього дня через атаки Росії на енергосистему України та скорочення обсягів постачання газу "Газпромом" у нашій країні виникне дефіцит електроенергії. Комерційні контракти, підписані SA Energocom, не покривають всього споживання з 07:00 до 23:00", - зазначив він.

Міністр закликав мешканців Молдови економити електроенергію для того, щоб не було потреби вводити примусові відключення.

"Звернення до підприємців та ділового середовища: відключіть рекламне або декоративне освітлення, змініть час виробництва, по можливості використовуйте індивідуальні генератори", - закликав Спину.

За його словами, уряд Молдови 24 жовтня планує вжити заходів щодо економії електроенергії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни посилили удари по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Так, учора, 22 жовтня, у низці областей виникли проблеми зі світлом через масований удар окупантів.

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Російська Федерація Молдова Електроенергія ракетный удар
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