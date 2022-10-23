Молдова зіткнеться з дефіцитом електроенергії через удари РФ по Україні, - міністр

Починаючи з понеділка, 24 жовтня Молдова зіткнеться з дефіцитом електроенергії. Однією з причин є удари Росії по об'єктах енергетичної інфраструктури України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра інфраструктури Молдови Андрія Спину у Facebook .

"Із завтрашнього дня через атаки Росії на енергосистему України та скорочення обсягів постачання газу "Газпромом" у нашій країні виникне дефіцит електроенергії. Комерційні контракти, підписані SA Energocom, не покривають всього споживання з 07:00 до 23:00", - зазначив він.

Міністр закликав мешканців Молдови економити електроенергію для того, щоб не було потреби вводити примусові відключення.

"Звернення до підприємців та ділового середовища: відключіть рекламне або декоративне освітлення, змініть час виробництва, по можливості використовуйте індивідуальні генератори", - закликав Спину.

За його словами, уряд Молдови 24 жовтня планує вжити заходів щодо економії електроенергії.