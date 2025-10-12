Брюссельського поліцейського звинувачено в шпигунстві, перевіряють зв'язки з Росією

У Брюсселі затримано офіцера місцевої поліції за підозрою в шпигунстві на користь Китаю, розслідування також перевіряє можливі зв'язки з Росією, триває внутрішнє слідство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію видання Politico .

Офіцера безпеки, який працює в поліції Брюсселя, звинувачують у шпигунстві в інтересах Китаю і, можливо, Росії. Підозрюваного заарештували минулого тижня, проте пізніше звільнили з накладенням певних обмежень.

Згідно з інформацією, офіцер мав доступ до міжнародної дипломатичної спільноти в Брюсселі, що давало змогу збирати конфіденційні відомості. Зокрема, підрозділ, де він працював, контролює райони навколо установ Європейського Союзу.

Хід розслідування

Представник місцевої поліції Брюсселя підтвердив, що проводиться внутрішнє розслідування. Він утримався від коментарів щодо деталей справи, посилаючись на таємницю слідства. Федеральна прокуратура і федеральна поліція Бельгії також відмовилися від коментарів.

Джерела Politico зазначають, що основне обвинувачення стосується шпигунства на користь Китаю, але слідчі додатково перевіряють, чи не збирав офіцер відомості для Росії.

Контекст і безпека

Арешт офіцера відбувається на тлі зростаючого тиску на служби безпеки Бельгії. У лютому бельгійські ЗМІ повідомляли про проникнення китайських хакерів у державні системи безпеки між 2021 і 2023 роками, що стало найбільшим витоком даних в історії агентства.

Доступ офіцера до дипломатичної спільноти робить розслідування особливо значущим для столичних структур безпеки. За підсумками внутрішнього слідства буде вжито відповідних заходів, підкреслили в поліції.