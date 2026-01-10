У Швеції заарештували чоловіка за підозрою у шпигунстві на користь РФ

У Швеції заарештували чоловіка, якого підозрюють у шпигунській діяльності. За версією прокуратури, справа може бути пов’язана з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання SVT .

Як заявив старший прокурор Матс Юнгквіст, попередні результати розслідування вказують на те, що підозрюваний міг перебувати під впливом російської розвідки. Водночас він наголосив, що остаточні висновки будуть зроблені після завершення слідства.

Чоловікові, якому понад 30 років, інкримінують шпигунство. Він мешкає у центральній частині Швеції.

У середу, 7 січня, окружний суд Стокгольма ухвалив рішення про його взяття під варту.

Відомо, що раніше підозрюваний співпрацював зі Збройними силами Швеції. За даними SVT, у 2018 - 2022 роках він працював консультантом в ІТ-компанії, яка надавала послуги оборонному відомству, а згодом заснував власну комп’ютерну фірму.

Прокуратура утримується від додаткових коментарів, посилаючись на чутливість справи.

"Це дуже делікатне розслідування, тому наразі я не можу розкривати більше деталей", - повідомив Юнгквіст у заяві для преси.