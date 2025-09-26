РФ вербує підлітків у Нідерландах для шпигунства, двох вже затримано, - ЗМІ
У Нідерландах поліція затримала двох 17-річних хлопців, їх підозрюють у зборі інформації у Гаазі на замовлення проросійського хакера, який завербував їх через Telegram.
Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на De Telegraaf.
За версією прокуратури, один із підлітків у серпні пройшов маршрутом повз Європол, Євроюст та посольство Канади із пристроєм, що дозволяє виявляти мережі та навіть перехоплювати дані.
Слідчі вважають, що підлітки могли діяти на користь російської розвідки, а контакти з ними встановлювалися через Telegram.
Арешти відбулися після наведення нідерландської служби розвідки та безпеки. Це перший випадок у країні, коли до шпигунської діяльності підозрюють залучення неповнолітніх.
Один із хлопців залишається під вартою ще на 14 днів, іншого відправили під домашній арешт із електронним браслетом.
У прокуратурі підтвердили факт затримання, але відмовилися від деталей через вік підозрюваних і важливість розслідування.
У Нідерландах з травня діє суворіший закон проти втручання іноземних держав, який передбачає до 8 років ув’язнення.
Фахівці називають цей випадок "унікальним" для країни та попереджають, що Росія активно використовує "одноразових агентів", яких вербують анонімно через соцмережі.
Тим часом батьки одного з підозрюваних заявили, що були шоковані арештом і не підозрювали, що їхній син може бути втягнутий у шпигунську діяльність.
Шпигуни РФ у Європі
Нагадаємо, раніше Австрія розкрила російську шпигунську мережу з дискредитації України.
Також відомо, що у Великій Британії розкрили кремлівську шпигунську операцію, метою якої був відомий журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв.
Детальніше про те, як Кремль розширив мережу агентів після початку війни - читайте у матеріалі РБК-Україна.