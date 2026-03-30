В Германии задержали украинца по подозрению в шпионаже в пользу РФ

18:03 30.03.2026 Пн
2 мин
Следователи считают, что это могла быть подготовка к новым операциям российских спецслужб
aimg Мария Науменко
В Германии задержали украинца по подозрению в шпионаже в пользу РФ

Федеральная прокуратура Германии заявила о задержании 53-летнего гражданина Украины, которого подозревают в шпионаже в пользу российской спецслужбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DIE ZEIT.

Читайте также: Спецслужбы РФ пытались похитить технологии оборонной компании TechEx: к чему готовиться оружейникам

По версии следствия, мужчина как минимум с ноября прошлого года собирал в Германии информацию о человеке, который ранее участвовал в боевых действиях на стороне украинской армии. Сейчас этот человек находится в ФРГ.

Подозреваемого задержали 27 марта в Хагене. На следующий день его доставили к следственному судье, после чего взяли под стражу.

В прокуратуре отметили, что этот случай не связан с задержаниями, о которых сообщалось неделей ранее. Тогда в городе Райне в земле Северный Рейн-Вестфалия задержали 45-летнюю гражданку Румынии, а в испанском городе Эльда - 43-летнего гражданина Украины. Их также подозревают в работе на российскую спецслужбу.

В Федеральном ведомстве по охране конституции Германии неоднократно предупреждали, что после полномасштабного вторжения России в Украину угроза российского шпионажа, саботажа и дезинформации заметно возросла.

Немецкие спецслужбы также фиксируют изменение тактики. По их данным, российские структуры все чаще привлекают к шпионским или диверсионным операциям людей из среды мелкой преступности, которые соглашаются выполнять отдельные задания за вознаграждение.

Дела о шпионаже в пользу РФ

Напомним, в октябре 2025 года в Брюсселе задержали офицера местной полиции по подозрению в шпионаже в пользу Китая и, вероятно, России. По данным СМИ, он имел доступ к международному дипломатическому сообществу, в частности к районам вокруг учреждений Европейского Союза.

Также сообщалось, что Россия вербует подростков в Нидерландах для шпионажа. Там задержали двух 17-летних парней, которых подозревают в сборе информации в Гааге по заказу пророссийского хакера.

Кроме того, в январе 2026 года в Швеции арестовали мужчину, которого подозревают в шпионской деятельности. По версии прокуратуры, это дело также может быть связано с Россией.

