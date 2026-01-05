У Німеччині затримали екс-нардепа за відмивання коштів: подробиці справи

За даними джерел РБК-Україна, затриманий - Руслан Демчак. Зазначається, що у 2023 році екс-депутату було повідомлено про підозру за допомогу в маніпулюваннях на фондовій біржі та легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом.

Деталі справи

За даними слідства, нардеп, обіймаючи посаду заступника голови комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності, за попередньою змовою із директорами двох приватних підприємств виступив пособником у маніпулюванні з державними облігаціями на фондовій біржі.

Такі дії призвели до отримання фігурантом незаконного інвестиційного прибутку у розмірі 20 млн грн, який за законом не оподатковувався.

Крім того, він разом зі спільниками вчинив фінансові операції з коштами, одержаними злочинним шляхом, та дії, спрямовані на приховання та маскування незаконного їх походження в особливо великих розмірах.

Йдеться про легалізацію понад 1 млрд грн від махінацій на фондовій біржі. Зловмисники легалізували злочинні доходи від маніпуляцій із купівлею-продажем облігацій внутрішньої державної позики України.

Завдяки цьому їм вдавалося отримати виплату інвестиційного прибутку, який не підлягає оподаткуванню. Ці кошти фігуранти схеми отримували через підконтрольний банк.

Що загрожує екс-нардепу

Після втечі колишнього парламентаря за кордон Печерський районний суд міста Києва надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування відносно нього.

У лютому поточного року планується направити обвинувальний акт до суду, після завершення строку ознайомлення зі справою, який суд обмежив до 10 лютого включно. Водночас строк екстрадиції у спрощеному порядку може зайняти орієнтовно 3 місяці.