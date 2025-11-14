За 160 тисяч доларів обіцяв статус нардепа: у Києві затримали керівника політичної партії
У столиці правоохоронці викрили керівника однієї з політичних партій, який вимагав у громадянина 160 тисяч доларів за фіктивне працевлаштування та подальше сприяння в отриманні мандата народного депутата.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram СБУ.
За даними РБК-Україна мова про засновника і голову партії "Гарант" Валерія Токаря.
За даними слідства, 41-річний очільник партії, реєстрацію якої суд раніше анулював, пообіцяв киянину посаду в політсилі та допомогу в обранні до Верховної Ради в обмін на значну грошову "винагороду".
Правоохоронці затримали фігуранта в одному із Київських ресторанів, коли він отримав 160 тисяч доларів за включення особи до партії.
За матеріалами справи, серед іншого, фігурант публічно поширював фейки про Сили оборони та суспільно-політичну ситуацію в Україні.
Також він розповсюджував кремлівські наративи про оперативну обстановку на фронті та закликав до зриву мобілізації.
Для поширення деструктивного контенту затриманий використовував власні сторінки у соцмережах із загальною кількістю майже пів мільйона підписників.
Під час обшуків у фігуранта виявлено техніку і документи із доказами шахрайських дій.
Фігуранту оголосили про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 ККУ - замах на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинений в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах. Злочин передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід - тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 6 725 000 гривень.
У Києві затримали керівника політичної партії (фото: t.me/SBUkr).
Що відомо про Токаря
Валерій Токар - український громадський і політичний діяч, кандидат у народні депутати на виборах до Верховної Ради VII скликання, засновник і голова партії "Гарант". Народився 7 серпня 1984 року в Києві.
У 2003 році закінчив Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського за спеціальністю "фізичне матеріалознавство". У 2016 році здобув освіту в Київському університеті управління та підприємництва за спеціальністю економіка "підприємництва".
З 2004 до 2011 року працював у малому бізнесі на фірмі ТОВ "ТВ і КС". У 2006-2010 роках обіймав посаду керівника будівельної компанії "Кійбудпроект". У 2014-2021 роках був директором приватної фірми "Укратоменерго", про зв’язки якої, а також самого Токаря з колишнім міністром енергетики часів Януковича Едуардом Ставицьким, писали українські ЗМІ.
У 2014 році маловідома фірма "Укратоменерго", що займалася орендою квартир, виграла кілька тендерів Мінекономіки на 61 млн гривень у період, коли міністерство очолював Ставицький.
У 2012 році Валерій Токар невдало балотувався до Верховної Ради VII скликання як безпартійний самовисуванець по 91-му округу Київської області. На той момент був безробітним.
У 2018 році заснував та очолив компанію "Гарант-ньюз", зареєстровану як інформаційне агентство.
У 2020 році зареєстрував петицію із вимогою до президента України Володимира Зеленського скласти повноваження.
У 2021 році заснував і очолив політичну партію "Гарант", а також створив однойменну громадську організацію. За словами самого Токаря, назву "Гарант" він обрав, бо так його "називали на роботі".
Нагадаємо, нещодавно на Прикарпатті співробітники СБУ та поліції викрили посадовця військкомату, який за гроші допомагав чоловікам ухилятися від мобілізації. Йому загрожує до 10 років тюрми.