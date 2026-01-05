В Германии задержали экс-нардепа за отмывание средств: подробности дела

В Германии правоохранители задержали народного депутата Верховной Рады Украины VIII созыва за отмывание доходов, полученных преступным путем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.
По данным источников РБК-Украина, задержанный - Руслан Демчак. Отмечается, что в 2023 году экс-депутату было сообщено о подозрении за помощь в манипулировании на фондовой бирже и легализации имущества, полученного преступным путем.
По данным следствия, нардеп, занимая должность заместителя председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, по предварительному сговору с директорами двух частных предприятий выступил пособником в манипулировании с государственными облигациями на фондовой бирже.
Такие действия привели к получению фигурантом незаконной инвестиционной прибыли в размере 20 млн грн, которая по закону не облагалась налогами.
Кроме того, он вместе с сообщниками совершил финансовые операции со средствами, полученными преступным путем, и действия, направленные на сокрытие и маскировку незаконного их происхождения в особо крупных размерах.
Речь идет о легализации более 1 млрд грн от махинаций на фондовой бирже. Злоумышленники легализовали преступные доходы от манипуляций с куплей-продажей облигаций внутреннего государственного займа Украины.
Благодаря этому им удавалось получить выплату инвестиционной прибыли, которая не подлежит налогообложению. Эти средства фигуранты схемы получали через подконтрольный банк.
После побега бывшего парламентария за границу Печерский районный суд города Киева предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении него.
В феврале текущего года планируется направить обвинительный акт в суд, после завершения срока ознакомления с делом, который суд ограничил до 10 февраля включительно. В то же время срок экстрадиции в упрощенном порядке может занять ориентировочно 3 месяца.
Напомним, ранее в столице правоохранители разоблачили руководителя одной из политических партий, который требовал у гражданина 160 тысяч долларов за фиктивное трудоустройство и дальнейшее содействие в получении мандата народного депутата.
Также ранее в Украине ранее задержали и арестовали народного депутата от запрещенной партии ОПЗЖ Федора Христенко по подозрению в госизмене.