В Германии задержали экс-нардепа за отмывание средств: подробности дела

Фото: Руслан Демчак (facebook.com/DemchakRuslanYevhenovych)
Автор: Константин Широкун, Юлия Акимова

В Германии правоохранители задержали народного депутата Верховной Рады Украины VIII созыва за отмывание доходов, полученных преступным путем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По данным источников РБК-Украина, задержанный - Руслан Демчак. Отмечается, что в 2023 году экс-депутату было сообщено о подозрении за помощь в манипулировании на фондовой бирже и легализации имущества, полученного преступным путем.

Детали дела

По данным следствия, нардеп, занимая должность заместителя председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, по предварительному сговору с директорами двух частных предприятий выступил пособником в манипулировании с государственными облигациями на фондовой бирже.

Такие действия привели к получению фигурантом незаконной инвестиционной прибыли в размере 20 млн грн, которая по закону не облагалась налогами.

Кроме того, он вместе с сообщниками совершил финансовые операции со средствами, полученными преступным путем, и действия, направленные на сокрытие и маскировку незаконного их происхождения в особо крупных размерах.

Речь идет о легализации более 1 млрд грн от махинаций на фондовой бирже. Злоумышленники легализовали преступные доходы от манипуляций с куплей-продажей облигаций внутреннего государственного займа Украины.

Благодаря этому им удавалось получить выплату инвестиционной прибыли, которая не подлежит налогообложению. Эти средства фигуранты схемы получали через подконтрольный банк.

Что грозит экс-нардепу

После побега бывшего парламентария за границу Печерский районный суд города Киева предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении него.

В феврале текущего года планируется направить обвинительный акт в суд, после завершения срока ознакомления с делом, который суд ограничил до 10 февраля включительно. В то же время срок экстрадиции в упрощенном порядке может занять ориентировочно 3 месяца.

 

Напомним, ранее в столице правоохранители разоблачили руководителя одной из политических партий, который требовал у гражданина 160 тысяч долларов за фиктивное трудоустройство и дальнейшее содействие в получении мандата народного депутата.

Также ранее в Украине ранее задержали и арестовали народного депутата от запрещенной партии ОПЗЖ Федора Христенко по подозрению в госизмене.

