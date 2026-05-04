ua en ru
Пн, 04 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

У Німеччині заговорили про заміну Tomahawk спільним проектом з Україною

16:22 04.05.2026 Пн
3 хв
Рішення не розміщувати Tomahawk може бути розцінене Москвою як тривожний сигнал
aimg Анастасія Никончук
У Німеччині заговорили про заміну Tomahawk спільним проектом з Україною Фото: Tomahawk (navy.mil)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Експерт з питань оборони німецької партії ХДС Родеріх Кізеветтер заявив, що Європі слід розглянути спільну з Україною розробку ракет на тлі відмови США розміщувати Tomahawk у Німеччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Tagesschau.

Читайте також: Франція і Німеччина пропонують Києву "символічне" місце в ЄС, - FT

Рішення США викликало критику

Родеріх Кізеветтер заявив, що європейським країнам варто переглянути підхід до власної безпеки та посилити оборонний потенціал.

За його оцінкою, відмова США від розміщення крилатих ракет Tomahawk на території Німеччини є "величезною помилкою" і створює додаткові ризики для регіону.

Загроза для безпеки Європи

Кізеветтер підкреслив, що відсутність американських систем середньої дальності, здатних протистояти ядерній загрозі з боку Росії, безпосередньо впливає на рівень захисту європейських країн.

Він упевнений, наслідки можуть виявитися серйознішими, ніж скорочення військової присутності США, включно з виведенням 5000 американських військових з Німеччини.

Альтернатива через співпрацю

Як можливий вихід експерт запропонував зосередитися на створенні власної альтернативи американським озброєнням. Йдеться про розробку ракетних систем у партнерстві з Україною.

"Вихід полягає в тому, щоб розробити щось подібне спільно з Україною, щоб до 2030 року такі системи вже були в наявності", - сказав експерт.

Сигнал для Кремля

Він також зазначив, що відмова від розміщення Tomahawk може бути сприйнята Москвою як небезпечний сигнал. Кізеветтер нагадав, що Росія ще 2017 року порушила договір про обмеження ракет середньої і малої дальності.

"Росія не веде переговори, вона ставить перед фактом. І той факт, що ми зараз, по суті, відмовляємося від звичайної програми модернізації, - це величезна помилка", - підкреслив він.

Позиція експертів з безпеки

Експерт з питань безпеки Ніко Ланге також висловився за створення альтернативних систем стримування.

За його словами, Європі необхідні власні або незалежні від США засоби дальньої дії.

"Якщо американські ракети не з'являться, нам знадобляться німецькі або європейські, або, принаймні, незалежні від американських рішень, засоби стримування, що забезпечують дальній бій", - зазначив експерт.

Він додав, що розміщені в Калінінграді російські комплекси "Іскандер" становлять загрозу для всієї Європи. За відсутності американських ракет ця прогалина в системі стримування збережеться.

Нагадуємо, що в Німеччині спрямовують мільярди євро на модернізацію портової інфраструктури, яка використовуватиметься для транспортування військової техніки. Такі заходи розглядаються як елемент підготовки до можливого військового конфлікту на території Європи.

Зазначимо, що колишній керівник апарату Міноборони Німеччини Ніко Ланге заявив, що співпраця між Німеччиною та Україною має будуватися на основі спільних підприємств, водночас Україна має зберігати контроль над своїми технологіями та даними.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Війна в Україні Ракети Tomahawk
Новини
Українські дрони можуть пролетіти на параді 9 травня у Москві, - Зеленський
Українські дрони можуть пролетіти на параді 9 травня у Москві, - Зеленський
Аналітика
"Жодна задача не варта безглуздої втрати людей": військові 1 ОШП про дрони і ціну перемоги
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Жодна задача не варта безглуздої втрати людей": військові 1 ОШП про дрони і ціну перемоги