У Німеччині заговорили про заміну Tomahawk спільним проектом з Україною

Експерт з питань оборони німецької партії ХДС Родеріх Кізеветтер заявив, що Європі слід розглянути спільну з Україною розробку ракет на тлі відмови США розміщувати Tomahawk у Німеччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Tagesschau .

Рішення США викликало критику

Родеріх Кізеветтер заявив, що європейським країнам варто переглянути підхід до власної безпеки та посилити оборонний потенціал.

За його оцінкою, відмова США від розміщення крилатих ракет Tomahawk на території Німеччини є "величезною помилкою" і створює додаткові ризики для регіону.

Загроза для безпеки Європи

Кізеветтер підкреслив, що відсутність американських систем середньої дальності, здатних протистояти ядерній загрозі з боку Росії, безпосередньо впливає на рівень захисту європейських країн.

Він упевнений, наслідки можуть виявитися серйознішими, ніж скорочення військової присутності США, включно з виведенням 5000 американських військових з Німеччини.

Альтернатива через співпрацю

Як можливий вихід експерт запропонував зосередитися на створенні власної альтернативи американським озброєнням. Йдеться про розробку ракетних систем у партнерстві з Україною.

"Вихід полягає в тому, щоб розробити щось подібне спільно з Україною, щоб до 2030 року такі системи вже були в наявності", - сказав експерт.

Сигнал для Кремля

Він також зазначив, що відмова від розміщення Tomahawk може бути сприйнята Москвою як небезпечний сигнал. Кізеветтер нагадав, що Росія ще 2017 року порушила договір про обмеження ракет середньої і малої дальності.

"Росія не веде переговори, вона ставить перед фактом. І той факт, що ми зараз, по суті, відмовляємося від звичайної програми модернізації, - це величезна помилка", - підкреслив він.

Позиція експертів з безпеки

Експерт з питань безпеки Ніко Ланге також висловився за створення альтернативних систем стримування.

За його словами, Європі необхідні власні або незалежні від США засоби дальньої дії.

"Якщо американські ракети не з'являться, нам знадобляться німецькі або європейські, або, принаймні, незалежні від американських рішень, засоби стримування, що забезпечують дальній бій", - зазначив експерт.

Він додав, що розміщені в Калінінграді російські комплекси "Іскандер" становлять загрозу для всієї Європи. За відсутності американських ракет ця прогалина в системі стримування збережеться.