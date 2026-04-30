У Німеччині запропонували модель оборонної співпраці з Україною

Співпраця Німеччини та України має базуватися на спільних підприємствах, де українська держава залишається власником своїх технологій та даних.

Коментуючи можливі формати співпраці - імпорт українських дронів, спільне виробництво або інші моделі - експерт підтримав позицію української сторони щодо захисту технологій.

"Я вважаю, що пан Буданов (керівник Офісу президента України Кирило Буданов - ред.) має рацію. Україна повинна дбайливо ставитися до своєї інтелектуальної власності та даних. Це дуже цінне. І, безперечно, у цьому світі Україна не повинна віддавати це безкоштовно. Чому ви повинні це робити?", - сказав Ланге.

За його словами, найбільш перспективною моделлю є партнерство між галузями на рівних умовах, коли українські технології та дані використовуються для спільного виробництва продукції, яка може виходити на європейський ринок публічних закупівель.

Він наголосив, що Україна не повинна сприйматися як "об’єкт" у таких відносинах, а має виступати рівноправним партнером.

"Україна - це не об’єкт. Ви нікому не підпорядковані. Тож у цьому ви можете бути дуже впевненими", - зазначив експерт.

Що стосується продажу української продукції, то все залежить від того, в якому напрямку рухатиметься ринок. Адже це перенасичений простір. Де не поглянь, в Україні можна зустріти когось із невеликими дронами або безпілотними наземними транспортними засобами.

"Я вважаю, що чергова хвиля невеликих дронів або безпілотних наземних транспортних засобів не вирішить цього питання - ні для України, ні для Європи", - сказав він.

На його думку, надзвичайно велике значення у майбутньому мають ракети, протиракетна оборона та радіоелектронна боротьба.

У підсумку Ланге зазначив, що найбільші перспективи відкриваються у партнерстві між галузями на рівних, а також у створенні спільних продуктів, які можна експортувати або які зрештою зможуть успішно конкурувати на ринку державних закупівель.

"Я маю на увазі, що мета все одно полягає в тому, щоб ринок України та європейський ринок об'єдналися. Тож, це продукція для спільного ринку. Але я б нічого не віддавав, якби був на місці України", - резюмував він.