В Германии предложили разработать альтернативу Tomahawk вместе с Украиной

Эксперт по вопросам обороны немецкой партии ХДС Родерих Кизеветтер заявил, что Европе следует рассмотреть совместную с Украиной разработку ракет на фоне отказа США размещать Tomahawk в Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Tagesschau .

Решение США вызвало критику

Родерих Кизеветтер заявил, что европейским странам стоит пересмотреть подход к собственной безопасности и усилить оборонный потенциал.

По его оценке, отказ США от размещения крылатых ракет Tomahawk на территории Германии является "огромной ошибкой" и создает дополнительные риски для региона.

Угроза для безопасности Европы

Кизеветтер подчеркнул, что отсутствие американских систем средней дальности, способных противостоять ядерной угрозе со стороны России, напрямую влияет на уровень защиты европейских стран.

Он уверен, последствия могут оказаться серьезнее, чем сокращение военного присутствия США, включая вывод 5000 американских военных из Германии.

Альтернатива через сотрудничество

В качестве возможного выхода эксперт предложил сосредоточиться на создании собственной альтернативы американским вооружениям. Речь идет о разработке ракетных систем в партнерстве с Украиной.

"Выход заключается в том, чтобы разработать нечто подобное совместно с Украиной, чтобы к 2030 году такие системы уже были в наличии", - сказал эксперт.

Сигнал для Кремля

Он также отметил, что отказ от размещения Tomahawk может быть воспринят Москвой как опасный сигнал. Кизеветтер напомнил, что Россия еще в 2017 году нарушила договор об ограничении ракет средней и малой дальности.

"Россия не ведет переговоры, она ставит перед фактом. И тот факт, что мы сейчас, по сути, отказываемся от обычной программы модернизации, - это огромная ошибка", - подчеркнул он.

Позиция экспертов по безопасности

Эксперт по вопросам безопасности Нико Ланге также высказался за создание альтернативных систем сдерживания.

По его словам, Европе необходимы собственные или независимые от США средства дальнего действия.

"Если американские ракеты не появятся, нам понадобятся немецкие или европейские, или, по крайней мере, независимые от американских решений, средства сдерживания, обеспечивающие дальний бой", - отметил эксперт.

Он добавил, что размещенные в Калининграде российские комплексы "Искандер" представляют угрозу для всей Европы. При отсутствии американских ракет этот пробел в системе сдерживания сохранится.