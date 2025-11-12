У Німеччині відреагували на корупційний скандал в Україні: довіра до Києва зберігається

За його словами, Німеччина "перебуває в найтіснішому довірливому контакті" з президентом України Володимиром Зеленським і продовжує "бути поруч, зокрема в таких ситуаціях".

"Тепер ми спостерігатимемо за розвитком у даному конкретному випадку. І, за необхідності, можливо, нам доведеться вжити заходів і у цій справі", - зазначив Корнеліус.

Речник уряду Німеччини додав, що наразі "у нас є довіра до уряду України, що він сам подбає про вирішення цього питання, а також до антикорупційних органів - що вони розкриють цю справу і доведуть її до логічного завершення".

Корнеліус також повідомив, що на німецько-українських міжурядових консультаціях, які мають відбутися пізніше цього року, тема корупції не внесена до порядку денного, і її обговорення не планується.