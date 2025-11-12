В Германии отреагировали на коррупционный скандал в Украине: доверие к Киеву сохраняется

Правительство Германии продолжает доверять Украине на фоне скандала с коррупцией в энергетике. В то же время будет внимательно следить за развитием событий.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спикер немецкого правительства Штефан Корнелиус в комментарии DW.
По его словам, Германия "находится в теснейшем доверительном контакте" с президентом Украины Владимиром Зеленским и продолжает "быть рядом, в частности в таких ситуациях".
"Теперь мы будем наблюдать за развитием в данном конкретном случае. И, при необходимости, возможно, нам придется принять меры и в этом деле", - отметил Корнелиус.
Спикер правительства Германии добавил, что сейчас "у нас есть доверие к правительству Украины, что оно само позаботится о решении этого вопроса, а также к антикоррупционным органам - что они раскроют это дело и доведут его до логического завершения".
Корнелиус также сообщил, что на немецко-украинских межправительственных консультациях, которые должны состояться позже в этом году, тема коррупции не внесена в повестку дня, и ее обсуждение не планируется.
Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили преступную организацию в сфере энергетики.
К схеме были причастны украинские топ-чиновники. В частности, на пленках, которые обнародовало НАБУ, фигурировал министр юстиции Герман Галущенко.
Участники преступной организации требовали взятки от контрагентов "Энергоатома". Также они организовали работу офиса, где отмывали незаконно полученные деньги.
Правоохранители установили, что через такую "прачечную" провели около 100 млн долларов. Деньги оттуда, в частности, мог забирать бывший вице-премьер, министр национального единства Алексей Чернышов.
В ходе расследования выяснили, что координировать работу организации мог бизнесмен Тимур Миндич, который выехал из Украины несколько дней назад. По информации Госпогранслужбы, его выпустили на законных основаниях.
Четырем фигурантам дела суд уже избрал меры пресечения.
Кроме того, коррупционный скандал уже привел к кадровым решениям. В частности, в отставку подали министр юстиции Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук.
Вчера, 11 ноября, премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что правительство распустило наблюдательный совет "Энергоатома".
По ее словам, вскоре должен быть утвержден новый состав наблюдательного совета. Главная задача - перезапустить руководство и провести аудит компании.
Также Кабмин отстранил от должности вице-президента "Энергоатома" Якоба Хартмута.