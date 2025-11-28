В Німеччині суд заарештував українця, якого підозрюють у підриві "Північних потоків"

Підрив "Північних потоків": що відомо

Нагадаємо, що російські газопроводи "Північний потік" та "Північний потік-2" було підірвано 26 вересня 2022 року. Це сталося через трохи більше, ніж через пів року після вторгнення росіян в Україну. Вибухи повністю вивели обидва трубопроводи з ладу.

В серпні 2025 року в Італії схопили громадянина України - 49-річного Сергія Кузнєцова, колишнього військовослужбовця сил спеціального призначення. Німеччина звинуватила його та ще одного українця, Володимира З., в нібито "організації вибухів" на газопроводах.

Проте Володимира З. відмовилася передавати німцям Польща, де українець на той момент перебував. Варшава заявила, що якщо він дійсно підірвав газопроводи, то він герой, а не злочинець. Тому Володимира заарештували на сім діб, а потім взагалі відпустили.

Кузнецову, на жаль, так не пощастило: попри вимогу України до Італії терміново відпустити схопленого українця, 19 листопада італійський суд ухвалив рішення екстрадувати його до Німеччини. 27 листопада італійці виконали екстрадицію Кузнецова.