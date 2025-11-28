RU

В Германии суд арестовал украинца, которого подозревают в подрыве "Северных потоков"

Иллюстративное фото: с сентября 2022 года оба "Северных потока" не работают (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Федеральный суд Германии 28 ноября арестовал гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого Берлин подозревает в причастности к подрывам газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Федеральной прокуратуры Германии.

Отмечается, что следственный судья Федерального суда страны 28 ноября 2025 года выдал ордер на арест "гражданина Украины Сергея К.". Вероятно, речь идет о Сергее Кузнецове. Ордер выдан "в связи с вероятным саботажем газопровода "Северный поток".

В сообщении сказано, что ордер был "реализован" и подтверждается, что Сергей Кузнецов был арестован в Италии и экстрадирован в Германию 27 ноября 2025 года. Других подробностей прокуратура не привела.

 

Подрыв "Северных потоков": что известно

Напомним, что российские газопроводы "Северный поток" и "Северный поток-2" были взорваны 26 сентября 2022 года. Это произошло спустя чуть больше, чем через полгода после вторжения россиян в Украину. Взрывы полностью вывели оба трубопровода из строя.

В августе 2025 года в Италии схватили гражданина Украины - 49-летнего Сергея Кузнецова, бывшего военнослужащего сил специального назначения. Германия обвинила его и еще одного украинца, Владимира З., в якобы "организации взрывов" на газопроводах.

Однако Владимира З. отказалась передавать немцам Польша, где украинец на тот момент находился. Варшава заявила, что если он действительно взорвал газопроводы, то он герой, а не преступник. Поэтому Владимира арестовали на семь суток, а потом вообще отпустили.

Кузнецову, к сожалению, так не повезло: несмотря на требование Украины к Италии срочно отпустить схваченного украинца, 19 ноября итальянский суд принял решение экстрадировать его в Германию. 27 ноября итальянцы выполнили экстрадицию Кузнецова.

