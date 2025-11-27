Фігуранта справи про "Північні потоки" видали Німеччині, але це не кінець історії, - Лубінець
Італія екстрадувала до Німеччини громадянина України Сергія Кузнєцова, який є фігурантом справи про підрив "Північних потоків".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця в Telegram.
Лубінець зазначив, що він уже звернувся до колеги з німецької інституції з прав людини з проханням приділити справі Кузнєцова особливу увагу, а також стежити за дотриманням його прав після прибуття до Німеччини.
"Я направив звернення до Федеральної прокуратури Німеччини з проханням забезпечити максимально неупереджене, аргументоване та об'єктивне розслідування і подальше обвинувачення - без політичних ярликів і тиску, виключно на основі доказів і в рамках верховенства права", - додав він.
Для Кузнєцова закликали забезпечити доступ до медичної допомоги, спілкування з адвокатами і сім'єю, повноцінний переклад і розуміння всіх процесуальних дій.
За словами омбудсмена, окремо українська сторона наголосила, що на момент підривів "Північних потоків" Кузнєцов служив у ЗСУ, тому до цієї справи можуть застосовувати гарантії міжнародного гуманітарного права.
До моніторингу процесу залучать радника Офісу уповноваженого з прав людини.
"Моя команда готується до постійного моніторингу ситуації в Німеччині. Ми залишаємося на зв'язку з сім'єю та адвокатами Сергія Кузнєцова, відстежуватимемо умови його утримання, перебіг розслідування та судовий процес. Якщо побачимо ознаки порушення його прав, реагуватимемо всіма інструментами", - додав Лубінець.
Арешт Кузнєцова
Нагадаємо, у серпні Сергія Кузнєцова заарештували в Італії за європейським ордером.
Там його помістили до в'язниці суворого режиму. Українцю довелося оголошувати голодування, оскільки для нього відмовилися забезпечити особливий раціон.
Кузнєцову необхідно було дотримуватися веганської дієти через те, що в нього панкреатит і целіакія.
Сьогодні, 27 листопада, у федеральній прокуратурі Німеччини анонсували екстрадицію Кузнєцова з Італії.