ua en ru
Чт, 27 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Фігуранта справи про "Північні потоки" видали Німеччині, але це не кінець історії, - Лубінець

Київ, Четвер 27 листопада 2025 22:10
UA EN RU
Фігуранта справи про "Північні потоки" видали Німеччині, але це не кінець історії, - Лубінець Фото: Сергій Кузнєцов був затриманий в Італії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Італія екстрадувала до Німеччини громадянина України Сергія Кузнєцова, який є фігурантом справи про підрив "Північних потоків".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця в Telegram.

Лубінець зазначив, що він уже звернувся до колеги з німецької інституції з прав людини з проханням приділити справі Кузнєцова особливу увагу, а також стежити за дотриманням його прав після прибуття до Німеччини.

"Я направив звернення до Федеральної прокуратури Німеччини з проханням забезпечити максимально неупереджене, аргументоване та об'єктивне розслідування і подальше обвинувачення - без політичних ярликів і тиску, виключно на основі доказів і в рамках верховенства права", - додав він.

Для Кузнєцова закликали забезпечити доступ до медичної допомоги, спілкування з адвокатами і сім'єю, повноцінний переклад і розуміння всіх процесуальних дій.

За словами омбудсмена, окремо українська сторона наголосила, що на момент підривів "Північних потоків" Кузнєцов служив у ЗСУ, тому до цієї справи можуть застосовувати гарантії міжнародного гуманітарного права.

До моніторингу процесу залучать радника Офісу уповноваженого з прав людини.

"Моя команда готується до постійного моніторингу ситуації в Німеччині. Ми залишаємося на зв'язку з сім'єю та адвокатами Сергія Кузнєцова, відстежуватимемо умови його утримання, перебіг розслідування та судовий процес. Якщо побачимо ознаки порушення його прав, реагуватимемо всіма інструментами", - додав Лубінець.

Арешт Кузнєцова

Нагадаємо, у серпні Сергія Кузнєцова заарештували в Італії за європейським ордером.

Там його помістили до в'язниці суворого режиму. Українцю довелося оголошувати голодування, оскільки для нього відмовилися забезпечити особливий раціон.

Кузнєцову необхідно було дотримуватися веганської дієти через те, що в нього панкреатит і целіакія.

Сьогодні, 27 листопада, у федеральній прокуратурі Німеччини анонсували екстрадицію Кузнєцова з Італії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Італія Північний потік
Новини
Путін заплутався в географії Донбасу і нафантазував "бої за Комсомольськ"
Путін заплутався в географії Донбасу і нафантазував "бої за Комсомольськ"
Аналітика
Грошей від ЄС може не бути? Коли чекати на рішення щодо репараційного кредиту і хто заважає
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Грошей від ЄС може не бути? Коли чекати на рішення щодо репараційного кредиту і хто заважає