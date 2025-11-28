ua en ru
Політика

В Німеччині суд заарештував українця, якого підозрюють у підриві "Північних потоків"

Німеччина, П'ятниця 28 листопада 2025 15:50
UA EN RU
В Німеччині суд заарештував українця, якого підозрюють у підриві "Північних потоків" Ілюстративне фото: з вересня 2022 року обидва "Північних потоки" не працюють (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Федеральний суд Німеччини 28 листопада заарештував громадянина України Сергія Кузнецова, якого Берлін підозрює у причетності до підривів газопроводів "Північний потік" та "Північний потік-2".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз Федеральної прокуратури Німеччини.

Зазначається, що слідчий суддя Федерального суду країни 28 листопада 2025 року видав ордер на арешт "громадянина України Сергія К.". Ймовірно, мова йде про Сергія Кузнецова. Ордер видано "у зв'язку з ймовірним саботажем газопроводу "Північний потік".

В повідомленні сказано, що ордер було "реалізовано" та підтверджується, що Сергія Кузнецова було заарештовано в Італії та екстрадовано до Німеччини 27 листопада 2025 року. Інших подробиць прокуратура не навела.

Підрив "Північних потоків": що відомо

Нагадаємо, що російські газопроводи "Північний потік" та "Північний потік-2" було підірвано 26 вересня 2022 року. Це сталося через трохи більше, ніж через пів року після вторгнення росіян в Україну. Вибухи повністю вивели обидва трубопроводи з ладу.

В серпні 2025 року в Італії схопили громадянина України - 49-річного Сергія Кузнєцова, колишнього військовослужбовця сил спеціального призначення. Німеччина звинуватила його та ще одного українця, Володимира З., в нібито "організації вибухів" на газопроводах.

Проте Володимира З. відмовилася передавати німцям Польща, де українець на той момент перебував. Варшава заявила, що якщо він дійсно підірвав газопроводи, то він герой, а не злочинець. Тому Володимира заарештували на сім діб, а потім взагалі відпустили.

Кузнецову, на жаль, так не пощастило: попри вимогу України до Італії терміново відпустити схопленого українця, 19 листопада італійський суд ухвалив рішення екстрадувати його до Німеччини. 27 листопада італійці виконали екстрадицію Кузнецова.

