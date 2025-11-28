В Германии суд арестовал украинца, которого подозревают в подрыве "Северных потоков"

Федеральный суд Германии 28 ноября арестовал гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого Берлин подозревает в причастности к подрывам газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Федеральной прокуратуры Германии.

В сообщении сказано, что ордер был "реализован" и подтверждается, что Сергей Кузнецов был арестован в Италии и экстрадирован в Германию 27 ноября 2025 года. Других подробностей прокуратура не привела.

Отмечается, что следственный судья Федерального суда страны 28 ноября 2025 года выдал ордер на арест "гражданина Украины Сергея К.". Вероятно, речь идет о Сергее Кузнецове. Ордер выдан " в связи с вероятным саботажем газопровода "Северный поток".

Подрыв "Северных потоков": что известно

Напомним, что российские газопроводы "Северный поток" и "Северный поток-2" были взорваны 26 сентября 2022 года. Это произошло спустя чуть больше, чем через полгода после вторжения россиян в Украину. Взрывы полностью вывели оба трубопровода из строя.

В августе 2025 года в Италии схватили гражданина Украины - 49-летнего Сергея Кузнецова, бывшего военнослужащего сил специального назначения. Германия обвинила его и еще одного украинца, Владимира З., в якобы "организации взрывов" на газопроводах.

Однако Владимира З. отказалась передавать немцам Польша, где украинец на тот момент находился. Варшава заявила, что если он действительно взорвал газопроводы, то он герой, а не преступник. Поэтому Владимира арестовали на семь суток, а потом вообще отпустили.

Кузнецову, к сожалению, так не повезло: несмотря на требование Украины к Италии срочно отпустить схваченного украинца, 19 ноября итальянский суд принял решение экстрадировать его в Германию. 27 ноября итальянцы выполнили экстрадицию Кузнецова.