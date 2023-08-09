В Німеччині за шпигунство для РФ затримали співробітника Бундесверу

Співробітника Федерального управління техніки, інформаційних технологій та використання Бундесверу підозрюють у шпигунстві на користь російської розвідки.

Сьогодні, 9 серпні, Федеральна прокуратура в Карлсруе повідомила, що громадянин Німеччини Томас Х. був заарештований.

Що цьому передувало

За даними видання, починаючи з травня 2023 року, він кілька разів за власною ініціативою зв'язувався з генеральним консульством Росії в Бонні та посольством Росії в Берліні й пропонував співпрацю.

Одного разу він передав інформацію, яку отримав у ході своєї професійної діяльності.

Наразі ж підозрюваний перебуває під вартою.

Російські агенти та шпигуни в Німеччині

Нагадаємо, днями ми писали, що Росія співпрацює з ультраправою партією "Альтернатива для Німеччини" (AfD) та ставить перед нею завдання перешкоджати поставкам німецької зброї в Україну.

Водночас за даними Bild, один із головних шахраїв Німеччини міг співпрацювати з Пригожиним та ГРУ Росії.

До того ж торік повідомлялось, що військова контррозвідка Німеччини вважає, що російські спецслужби могли отримати доступ до телефонів бійців ЗСУ поруч із тренувальними базами.

Ми також писали, що у Німеччині могла діяти ціла низка російських агентів, які намагаються налаштувати Німеччину проти підтримки України. Зокрема, проводячи акції, на яких закликають Берлін змінити свій прозахідний вектор.

Також громадянин Німеччини Артур Е. під час двох поїздок до Москви передав Федеральній службі безпеки РФ (ФСБ) секретну інформацію, в тому числі про втрати РФ в Україні.

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