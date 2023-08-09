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В Германии за шпионаж для РФ задержали сотрудника Бундесвера

Фото: Сотрудник Бундесвера задержан по подозрению в шпионаже в пользу России (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сотрудник немецкого Бундесвера задержан по подозрению в шпионаже в пользу Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.

Сотрудника Федерального управления техники, информационных технологий и использования Бундесвера подозревают в шпионаже в пользу российской разведки.

Сегодня, 9 августа, Федеральная прокуратура в Карлсруэ сообщила, что гражданин Германии Томас Х. был арестован.

Что этому предшествовало

По данным издания, начиная с мая 2023 года, он несколько раз по собственной инициативе связывался с генеральным консульством России в Бонне и посольством России в Берлине и предлагал сотрудничество.

Однажды он передал информацию, которую получил в ходе своей профессиональной деятельности.

Сейчас же подозреваемый находится под стражей.

Российские агенты и шпионы в Германии

Напомним, на днях мы писали, что Россия сотрудничает с ультраправой партией "Альтернатива для Германии" (AfD) и ставит перед ней задачу препятствовать поставкам немецкого оружия в Украину.

В то же время, по данным Bild, один из главных мошенников Германии мог сотрудничать с Пригожиным и ГРУ России.

В прошлом году сообщалось, что военная контрразведка Германии считает, что российские спецслужбы могли получить доступ к телефонам бойцов ВСУ рядом с тренировочными базами.

Мы также писали, что в Германии мог действовать целый ряд российских агентов, пытающихся настроить Германию против поддержки Украины. В частности, проводя акции, на которых призывают Берлин сменить свой прозападный вектор.

Также гражданин Германии Артур Е. в ходе двух поездок в Москву передал Федеральной службе безопасности РФ (ФСБ) секретную информацию, в том числе о потерях РФ в Украине.

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Война России против Украины