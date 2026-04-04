Європейський Союз повинен заради ефективності відмовитися від ухвалення рішень за принципом одностайності. Проблеми з деякими державами ставлять ефективність ЄС під питання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив для Tagesschau міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль.

За словами Вадефуля, здатність ЄС до дій поставлена під загрозу через перешкоди, які штучно створюють "окремі країни". Німеччина сподівається, що в ЄС незабаром буде ухвалено рішення відмовитися під принципа одностайності.

"Щоб бути ефективним гравцем на міжнародній арені, щоб по-справжньому досягти повноліття, ми в ЄС повинні скасувати принцип одностайності у зовнішній політиці та політиці безпеки до закінчення цього законодавчого терміну", - зазначив міністр.

Вадефуль додав, що Німеччина підтримує перехід на ухвалення рішень через систему кваліфікованої більшості. Тобто для ухвалення буде достатньо більшості голосів, тому позиція вищезгаданих "окремих країн" не гратиме великої ролі.

"Весь наш досвід останніх тижнів щодо допомоги Україні та санкцій проти Росії свідчать на користь цього", - резюмував він.